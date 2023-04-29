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Hava durumu için yeni uyarı geldi: 20 il için sarı alarm verilirken 7 bölgede de sağanak var…

29.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre 20 ilimiz için sarı alarm verildi. Ülkenin genelinde sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların doğuda 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte il il 29 Nisan Pazar günü için beklenen hava durumu...

Hava durumu için yeni uyarı geldi: 20 il için sarı alarm verilirken 7 bölgede de sağanak var…

Meteoroloji son paylaştığı hava durumu tahminlerinde 20 ili sarı kodla uyardı. Yurdun doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olması beklenirken ülkenin 7 bölgesindeki farklı illerde de sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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TOZ TAŞINIMI BEKLENMEKTE

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

DOĞUDA SICAKLIK 3-5 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 20, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 17, Parçalı bulutlu.

ADANA: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

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hava durumu meteoroloji sağanak

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