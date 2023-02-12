Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan depremzedelerin tahliyesi hakkında paylaşım! "Pilotlarımız, uçaktaki çocuklara moral vermek için onları kokpite alıyor"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiği aktarıldı.

"PİLOTLARIMIZ DA UÇAKTAKİ ÇOCUKLARA MORAL VERMEK İÇİN ONLARI KOKPİTE ALIYOR"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uçaklarımız, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklara moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor. Türkiye Tek Yürek" denildi.



