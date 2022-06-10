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Havalı tüfekle Cumhuriyet Savcısını vurdu! Ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı

10.06.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu, balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek kafasından yaraladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bırakılan Mengenecioğlu hakkında verilen karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı verdi.

Havalı tüfekle Cumhuriyet Savcısını vurdu! Ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı

Olay, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu, sahilde balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek kafasından yaraladı. Mengenecioğlu, olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazını değerlendirerek Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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HAVALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, BAŞINDAN YARALADI

Olay Üsküdar Kandili Sahili'nde 28 Mayıs'ta gerçekleşti. İddiaya göre yalıda oturan Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu yalısının camına balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C.'nin oltasının kancası çarptı. Bunun üzerine Mengenecioğlu, evinde bulunan havalı tüfekle savcı H.C.'ye ateş açtı. Saçma mermileri kafasına isabet eden H.C. şikayetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Başsavcılığın itirazında şüphelinin suçlamayı kabul edici nitelikteki savunması, müştekinin anlatımları, atış yapılan mesafenin yakınlığı, bölgenin hayati önemi ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla yaşadığı husumetlere dikkat çekildi. Savcılığın bu nedenlerle tutuklama talep edildiği kaydedilirken şüphelinin bu takdirle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olduğu öne sürüldü. Savcılık bu nedenlerle şüphelinin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirerek şüpheli hakkında 'Basit yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kaynak: DHA

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