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Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen videoda bir adamın havuza atlama denemesi sırasında yere çakıldığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde bir adam tek katlı bir evin çatısında havuza atlamak için hazırlanıyor. Ancak adamın üzerinde durduğu çatı aniden çöküyor.

Videoda adamın saliseler içinde yere çakıldığı, kafasını betona vurduğu görülüyor. Arkadaşları adamın yanına koşuştururken video sona eriyor.

Görüntülerin nerede kaydedildiği ve adamın mevcut sağlık durumu bilinmiyor.

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