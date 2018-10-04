Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

Görüntülerde bir adam tek katlı bir evin çatısında havuza atlamak için hazırlanıyor. Ancak adamın üzerinde durduğu çatı aniden çöküyor.

Videoda adamın saliseler içinde yere çakıldığı, kafasını betona vurduğu görülüyor. Arkadaşları adamın yanına koşuştururken video sona eriyor.

Görüntülerin nerede kaydedildiği ve adamın mevcut sağlık durumu bilinmiyor.

