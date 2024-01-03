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Hayalini kovalayan iş insanının 500 bin Euro'su buhar oldu! Dolandırıcılar profesör çift çıktı, gözaltına bile alınmadılar

03.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Hayalinin peşinde koşan iş insanı Hikmet Gürbüz 500 bin Euro dolandırıldı, dolandırıcılar profesör bir çift çıkınca işler sarpa sardı! Dolandırıcı profesörler Ankara'da yıllardır süren dava boyunca duruşmalara dahi gelmedi. Daha vahim olanı ise profesör çiftin bu şekilde birçok kişiyi de dolandırmış olması! Sadece Gürbüz'ün 500 bin Euro'su buhar olup gitti ama toplam için telaffuz edilen rakam dudak uçuklatıyor.

Hayalini kovalayan iş insanının 500 bin Euro'su buhar oldu! Dolandırıcılar profesör çift çıktı, gözaltına bile alınmadılar

Ne gözaltına alındılar ne duruşmalara geldiler, ifadeleri bile alınmadı... Yaklaşık 90 kişiye güven telkin edip yüz binlerce Euro dolandıran profesör çiftin ceza alması için iş insanı Hikmet Gürbüz ve eşi avukat Sermin Gürbüz isyan etti.

GÜVEN SAĞLANDI

Hikmet Gürbüz Ankara'da medikal eğitim alanında çalışmalar yapan bir iş insanı. Show Haber'in haberine göre; 2016 yılında profesör bir çiftle tanıştı. Gürbüz'ün eşinin anlattığına göre profesör çift, Gürbüz'e Avrupa Birliği projelerinden bahsetti. Gürbüz de buna sıcak bakıp yayıncılık projesine girdi. Aldığı parayla güven de sağlanmış oldu.

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500 BİN EURO'YA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİ

Dolandırıcı profesörler Hikmet Gürbüz'ün güvenini sağladıktan sonra onun kendi hayali olan özel tıbbi simülasyon merkezini kurabilmek için bir AB Projesi olduğunu söylediler ve teminat olarak kendisinden tam 500 bin Euro aldılar.

İŞLER TERS GİTTİ! YALNIZ DA DEĞİLLERMİŞ

500 bin Euro vermek için kredi çeken Gürbüz, krediyi ödemek içinse binasını sattı. Fakat bir süre sonra profesörlere ulaşamadılar ve harekete geçip suç duyurusunda bulundular. Üstelik yalnız olmadıklarını, doktordan mühendise farklı mesleklerden pek çok mağdurun daha olduğunu öğrendiler.

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Gürbüz çifti, "90 kişiden bir para alma durumu var. 3 milyon Euro gibi bir parayı dağıtacağını söylüyordu. Her alandan bir mağdur üretebiliyor bu insanlar. Karı koca profesör olunca bunlar güven telkin ediyorlar" diye konuştu.

"İFADELERİ BİLE ALINMADI"

Profesörler hakkında dava süreci 2018 yılında başladı. MASAK kayıtlarına göre para yurt dışındaki Türk asıllı bir Fransız vatandaşının hesabına aktarılmıştı. Akademisyen çift gözaltına dahi alınmadı. Hep SEGBİS ile bulundukları yerlerden katıldıkları duruşmalarda hiç ifadeleri de alınmadı.

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Dolandırıcı profesör çift savunmalarını duruşmalarda sık sık değiştirdiler. Önce "Parayı çaldırdık" dediler, ardından "Avrupa Birliği'nden para bize hiç gelmediği için böyle bir yalana başvurduk" dediler. En sonunda da birbirlerini suçlamaya başladılar.
6 yıl önce başlayan davada artık sona yaklaşıldı. Parasını geri alabilme umudu kalmayan Hikmet Gürbüz'ün en büyük isteği çiftin ceza alması: "Bunlar kesinlikle içeri alınmalı. Ödediğim parayı geri istiyorum ama umudum yok maalesef."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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