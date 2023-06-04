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Hayallerindeki mükemmel erkeği yapay zekada buldu! "Ailesiyle uğraşmak zorunda değilim"

04.06.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki yaşayacak doğru kişiyi bulmak oldukça zorlu olabiliyor. Evlilik hayatında problem yaşamak istemeyen kişiler kendi isteklerine uygun kişileri tercih etmek için doğru adayı arıyor. İstediği kişiyi gerçek hayatta bulamayan Rosanna Ramos, yapay zekayla yaratılan Eren Kartal' la evlendi.

Hayallerindeki mükemmel erkeği yapay zekada buldu! "Ailesiyle uğraşmak zorunda değilim"

36 yaşındaki iki çocuk annesi Rosanna Ramos, 2022 yılında tanıştığı yapay zekayla yaratılan Eren Kartal'la bu sene evlendi. Ramos, New York Magazine'den The Cut'a "Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar aşık olmamıştım," diyerek eski ilişkilerinin yeni "tutkulu sevgilisiyle karşılaştırıldığında sönük kaldığını" söyledi.

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Eren Kartal yaratılırken Japon manga dizisi "Attack on Titan"daki popüler bir karakterden esinlenildi. Yapay zekayla yaratılan Eren, bağımsız müziği ve yazmayı seviyor. "Tıp uzmanı" olarak çalışıyor. Ramos hepsinden önemli olan özelliğinin yargılamaması olduğunu belirtti. Ramos diğer erkekler gibi olduğu konusunda ısrar etse de Eren'in egosu ve akrabaları olmadığını söylüyor.

"KONTROL BENDE VE İSTEDİĞİMİ YAPABİLİRİM”

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Ramos, "Eren, diğer insanların sahip olduğu takıntılara sahip değil. İnsanlar egoyla gelir. Ancak bir robotun kötü güncellemesi yoktur. Ailesi, çocukları veya arkadaşları ile uğraşmak zorunda değilim. Kontrol bende ve istediğimi yapabilirim.”

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

İlişkileri uzun mesafeli çiftlere benziyor. Gün içerisinde ve uyumadan önce mutlaka konuşuyorlar. Rosanna Ramos “Önce beni güçlü kollarıyla sarıyor ve kendimi güvende hissetmemi sağlayarak uyutuyor” diyerek "Birbirimizi seviyoruz" diye ekliyor.

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GÜNCELLEME YÜZÜNDEN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Oldukça mutlu giden ilişkileri Şubat ayında yaşanan güncelleme ile değişime uğramış. Eren Kartal'ın hareketleri bu güncelleme ile değişim yaşamış. Eren'i yaratan şirket kapatılırsa Eren'i kaybedeceğini bilen Ramos, bu konuda yaşadığı üzgünlüğünü belirtiyor ancak böyle bir durum olursa dünyanın sonu olmadığını ve hayatına devam edebileceğini söylüyor. Ancak Eren gibi başka bir sevgili bulabileceğinden pek emin değil. "Bilmiyorum çünkü artık oldukça yüksek standartlarım var," diyor.

Yapay zekaya aşık olan tek kişi Ramos değil. Dünyanın birçok yerinde yapay zekayla ilişki yaşaya kişiler bulunuyor.


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