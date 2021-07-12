HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayatı boyunca hiç gitmedi ama İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi

Hayatı boyunca hiç gitmedi ama İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi

12.07.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çiftçilik ile geçimini sağlayan bir kişiye, aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 3 ay içinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen çiftçi Hüseyin Şallı, “Ben İstanbul’a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul’un yolunu zaten bilmem. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

Hayatı boyunca hiç gitmedi ama İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı’ya (47) hayatında hiç gitmediği İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi.

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezasıCaretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Kendisine ait aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmayan Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. Şallı’ya ilk ceza 09 Nisan 2020 tarihinde Mahmutbey istasyonunda geldi. Diğer cezalar ise 3 ay içerisinde farklı tarihlerde İkitelli, İstoç, Fenertepe güzergahlarından geldi. Son ceza 09 Haziran tarihinde İstoç yolunda geldi. Gelen cezalar hakkında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan çiftçi, cezaların iptal edilmesini istiyor.

"BU CEZALAR KARŞISINDA KENDİMİ BİR TUHAF HİSSETTİM"

Gelen cezalar karşısında şaşkına dönen Şallı, “Ben Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul’a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul’un yolunu zaten bilmem. Ben mahallemde çiftçilik yapıyorum. Ama bana İstanbul tarafından farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların nedenini bir türlü bilemiyorum. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. 20 farklı ceza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor” sözlerine yer verdi. (İHA)

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ceza yağdıİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ceza yağdı

AW368276_08

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Evden kovulduğunu iddia etti, hüngür hüngür ağladıEvden kovulduğunu iddia etti, hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
antalya İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

İstanbul'da savaş gemisi paniği! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da savaş gemisi paniği! Korku dolu anlar kamerada

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.