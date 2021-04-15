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Haydarpaşa Garı'nın altındaki antik kent Khalkedon ortaya çıktı!

15.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydarpaşa Garı çevresinde arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalar neticesinde gizli kalmış tarih gün yüzüne çıkarıldı. 'Körler Ülkesi' olarak bilinen Khalkedon yani Kadıköy'de antik şehre ait buluntulara rastlandı. 2 bin 500 yıl öncesinin yaşamını gözler önüne seren çalışmada Khalkedon'un son hali görüntülendi.

Haydarpaşa Garı'nın altındaki antik kent Khalkedon ortaya çıktı!

Tarihi Haydarpaşa Garı istasyon bölgesinde ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması, yaklaşık 3 yıldır büyük bir titizlikle devam ediyor.

'KAZI ÇALIŞMALARI ANADOLU'NUN KÖKLÜ TARİHİNE IŞIK TUTUYOR'

Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.

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'SARAY VE KALE KALINTILARINA RASTLANDILDI'

Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Çalışmalarda, MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu sanılan ve bu yönde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı. Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu. Azize Bassa Kilisesi'nin (Sainte Bassa Kilisesi) içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler arkeologların küçük fırçalar ve ince uçlu aletlerle yaptıkları titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, Körler ülkesinin son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.

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İHA

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İstanbul Kadıköy

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