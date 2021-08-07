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Hayran sayfası bile vardı! New York’taki Central Park’ın ünlü baykuşuna araç çarptı

07.08.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York kentindeki Central Park’ın ünlü baykuşu bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Hayran sayfası bile vardı! New York’taki Central Park’ın ünlü baykuşuna araç çarptı

ABD’nin New York kentindeki Central Park’ın ünlü baykuşu Barry’e dün gece geç saatlerde parkın bakım araçlarından biri çarptı.

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KAZA YEMEK ARAMAK İÇİN ALÇAKTAN UÇTUĞU SIRADA OLDU

Parkın en sevilen sakinlerinden biri olan baykuş, aracın çarpması sonucu telef oldu. Park yetkilileri, kazanın Barry’nin yemek aramak için alçaktan uçtuğu sırada meydana geldiğini açıkladı. Central Park Koruma Kurumu ise olayın yerel saatle 02.30’da baykuşun araçla “temas etmesi” şeklinde meydana geldiğini belirterek, "Hayatını kaybeden sevgili Central Park sakini çizgili baykuşun acısını yürekten paylaşıyoruz. Çizgili baykuşun Central Park’taki varlığı bize çok fazla neşe getirdi ve hepimize Park’ın tüm New Yorklular için hayati bir yeşil alan olduğunu hatırlattı" ifadelerini kullandı.

KUŞ SEVERLERİ HÜZNE BOĞDU

Baykuşun ölümü, dünyanın dört bir yanındaki kuş severleri hüzne boğarken, çok sayıda kişi Barry’le birlikte çektirdiği fotoğraflarını ve anılarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Parktaki kuşlar için açılan bir Twitter sayfasında da Barry’nin "harika ve güzel varlığının" özleneceği ifade edildi. Sosyal medya kullanıcılarından biri tarafından yapılan duygusal bir paylaşımda, "Barry’mizi kaybetmenin yol açtığı yıkımı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Kalbimiz kırıldı, kızgınız ve yas tutuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bazı kuş severler, sürücünün bakım aracını ne kadar hızlı sürdüğünü ve baykuşlarla diğer yırtıcıların avlanma saatinde neden parkta olduğunu sorguladı.

TWITTER'DA HAYRAN SAYFASI BİLE VARDI

Barry adlı baykuş, özellikle geçtiğimiz yıl pandeminin şiddetlendiği dönemde Central Park’ı ziyaret edenler için popüler bir manzara haline gelmişti. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan baykuşa ait bir Twitter hayran sayfası bile vardı.

Kuruluşundan bu yana 280’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan parkta 2018 yılında da çok renkli tüyleri olan bir mandarin ördeği, fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından ilgi odağı olmuştu. (İHA)

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