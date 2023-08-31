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  4. Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı! Dolandırıcılık, tehdit, belgede sahtecilik... Çok sayıda suçtan aranıyormuş

Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı! Dolandırıcılık, tehdit, belgede sahtecilik... Çok sayıda suçtan aranıyormuş

31.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu "Paw Guards"ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı. Erdoğdu'nun hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedilirken çok sayıda suçtan da arandığı öğrenildi.

Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı! Dolandırıcılık, tehdit, belgede sahtecilik... Çok sayıda suçtan aranıyormuş

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğdu'nun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ! KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, Erdoğdu'nun saklandığı adresi belirledi. Evden çıktığı sırada kendisini gözaltına almaya gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden ve kaçmaya çalışan Erdoğdu, kovalamaca sonucu yakalandı.

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ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erkin Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)

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hayvan hakları

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