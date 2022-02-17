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Hazal Alpyörük 4 aylık hamileydi, kıskançlık nedeniyle vahşice öldürüldü! Katil Kadir Meşe'den skandal sözler: Kim olsa aynı şeyi yapardı

17.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe, birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü bıçaklayarak öldürmüş, Meşe, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanmıştı. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, gazetecilere ''Kim olsa aynı şeyi yapardı'' dedi. Öte yandan Alpyörük'ün kuzeni Kamil Vermen, olay gününü şu sözlerle anlattı: "Zaten her şeyi tasarlamış. Belinde kasap bıçağı varmış. O esnada 2 kadın yardım ediyor. Bıçağı alnına sokmuş, kalbine saplamış.''

Olay, önceki gün Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

''KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI''

Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, “Hazal’ın hamile olduğunu biliyor muydun? sorusuna yanıt vermezken, ''Kim olsa aynı şeyi yapardı'' dedi.

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HAZAL'I 19 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hazal Alpyörük’ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Hazal Alpyörük’ün, vücudunun çeşitli bölgelerinde 19 bıçak darbesi tespit edildi. Alpyörük’ daha önce birlikte yaşadığı Kadir Meşe'nin yanı sıra onun annesi tarafından da dövüldüğü öne sürüldü. Öldürülen genç kadının amcası Önder Alpyörük, yeğeni ile Kadir Meşe'nin 7 ay önce aileleri tarafından görücü usulü ile tanıştırıldığını söyledi. Çiftin, dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığını ifade eden Önder Alpyörük, "Kadir daha önce ayağından vurulduğu için aksayarak yürüyordu. Yeğenim güzel olduğu için Kadir bunu kompleks yapıp kıskanmaya başladı. Kıyafetlerine, gezmesine karışmış. Defalarca dövmüş. Hatta bir dönem evden çıkmasın, diye kapıyı bile üzerine kilitlemiş. Yeğenim 1 ay önce ailesinin yanına geri dönmüştü'' dedi.

''YEĞENİM KAYINVALİDESİNDEN DE ŞİDDET GÖRÜYORDU''

Şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu da iddia eden Önder Alpyörük, yeğeninin kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü öne sürerek şunları söyledi: “Yeğenim, Kadir’in uyuşturucu kullandığından şüpheleniyor. Gidip kayın pederine söylüyor. Kayınpederi ise öyle bir şey olmadığını söyleyerek Hazal’ı ikna ediyor. Ancak kayınvalidesi, ‘Sen benim oğlumu nasıl böyle bir şeyle suçlarsın’ diyerek, o günden sonra yeğenimi dövmeye başlıyor. Yani hem kocasından hem kayınvalidesinden şiddet görüyor. Olayın olduğu gün de Kadir, ağabeyimin evine gidiyor. ‘Baba dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ydü. Dün beraber değildik, en azından bugün karımı alayım da biraz dolaşıp, yemek yiyelim’ diyor. Ağabeyim de iyi niyetli olduğunu düşünerek, izin veriyor. Hazal’ı alıp eve götürüyor. Evde tartışmaya başlamışlar. Dövmeye kalkınca, Hazal kendini balkona kilitliyor. Bağırıp, etraftan yardım istiyor. Kadir, diğer kapıdan balkona çıkarak, yeğenimi bıçaklıyor. 19 tane bıçak darbesi vardı vücudunda. Elleri, yüzü hep kesik içindeydi. Etraftakiler yardım etmek yerine cep telefonlarıyla o anları çekmiş. Bir kişi arayıp ihbar etmiş''dedi.

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BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ

Kadir Meşe tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen 4 aylık hamile Hazal Alpyörük, dün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Şerefiye Mahallesi Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Alpyörük'ün kuzeni Kamil Vermen, olay gününü şu sözlerle anlattı: "Daha önce de kayınvalidesi tarafından şiddet uygulanmış, darbedip evden atmışlar. Eşi gelip özür diledikten sonra tekrar geri verdik, barıştırdık. Önceki gün sabah eşi, babası ve amcalarıyla birlikte geldi. Eşini almak istediğini söyledi. Şahıs o sırada uyuşturucunun etkisindeymiş. Kocası gelip barışmak isteyince, kız da barışmak istedi. Kızı kandırıyor. Kadir, 'Önceki gün sevgililer günüydü, geldim ama vermediniz. Yine geldim' diyor."

'BELİNDE KASAP BIÇAĞI İLE GELMİŞ'

Cinayetin tasarlanarak işlendiğini ve 2 kişinin yardım ettiğini iddia eden Vermen, "Zaten her şeyi tasarlamış. Belinde kasap bıçağı varmış. Kızın abileri de 'niye belinde bıçak var?' diye sormuş. 'Abi mahallede beni vuran düşmanlarım var. Ondan taşıyorum' demiş. O bıçağı aslında Hazal'ı öldürmek için taşımış. Eve girdiklerinde kapıyı kilitlemiş. O esnada 2 kadın yardım ediyor. Kadir, zaten ayağından sakat. Gücü, kuvveti yok. Tek başına yapacağı bir olay değil. Kızı tutmuşlar, vücudunda sayısı belli olmayan darbe var. Boynunu kesmeye çalışmış, boynunda izler var. Bıçağı alnına sokmuş, kalbine saplamış. Hep ölümcül darbeler vermiş. Kız zaten 4 aylık hamileydi." diye konuştu.

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Kamil Vermen, olaydan sonra kaçan Kadir Meşe'nin amcasının evine saklandığını belirterek, "Uyuşturucunun etkisinden çıktıktan sonra götürüp polise teslim etmişler. Halbuki o an uyuşturucu bulamadığı için kriz geçiriyormuş. Devletten istediğimiz en yüksek cezayı versinler. Hücrede yatmasını istiyoruz." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Bandırma
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