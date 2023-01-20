"Hazırlıksız olacağız" uyarısı! Kovid-19 pandemisini örnek gösterdi: "Başsız tavuklar gibi olurduk"

Dünya dışı varlıklarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Birçok insan, dünya dışında zeki varlıkların olduğunu ve bir gün bizimle temasa geçeceklerini düşünüyor. Ancak bilim, henüz Dünya dışı zeki bir uygarlık veya uygarlıklar konusunda kesin ve net bir şeyler söyleyemiyor. Ancak Futurism'in haberine göre, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde kısa süre önce açılan SETI Sonrası Tespit Merkezi'ndeki bilim adamlarının önünde ise Dünya dışı zeki bir uygarlıkla temas kuracak olursak ne yapacağımızı bulmak gibi göz korkutucu bir görev bulunuyor.

"HAZIR DEĞİL, HAZIRLIKSIZ OLACAĞIZ" UYARISI! KOVİD-19 PANDEMİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bilim insanları, uzaylılar yarın bizle temasa geçerse, ne yazık ki hazırlıksız olacağımız konusunda uyarılarda bulunuyor. St. Andrews Üniversitesi'nden hesaplamalı bir dilbilimci John Elliott, "Kovid-19 vurduğunda yarattığımız karmaşaya bakın. Temas kursak başsız tavuklar gibi olurduk." dedi ve ekledi:

"Her an olabilecek ve kötü yönetmeyi göze alamayacağımız bir olaya hazırlıksız, bilimsel, sosyal ve siyasi olarak başsız kalmayı göze alamayız."

John Elliott Tespit Sonrası Merkezi'nde, herhangi bir potansiyel uzaylı temasına karşı uluslararası ve birleşik yanıtı koordine etmekle görevlendirilecek.

Elliott, "Ne yapmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapacağımızı anlamak için stratejilere ve senaryolara ihtiyacımız var" diye konuştu.

KORKMUYOR, FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR!

Akranlarının çoğundan farklı olarak Elliott, insanlığın uzaylı bir uygarlığın çağrılarına yanıt vermesinden korkmuyor. Hatta "Dışarıda başka bir akıllı uygarlık varsa, ki tüm göstergeler olması gerektiğini gösteriyor, bu bağlantı kurmak için büyük bir fırsat" diyor ve ekliyor:

"Eğer fırsatımız varsa, bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum"



