'HDP' açıklaması çok tartışılmıştı! CHP'li Tekin'in sözlerine partisinden yanıt geldi: 'Hiç tartışmaya gerek yok'

Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklamasının yankıları devam ederken partisinden tartışmaları yönlendirecek bir açıklama geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tekin'in açıklamalarıyla ilgili altılı masayı işaret ederek birlikte karar alınacağını ifade etmiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "HDP kırmızı çizgimiz" diyerek yanıt vermişti. Konuyla ilgili CHP'den "partinin böyle bir görüşü olmadığı yönünde" son gelen açıklama dikkat çekti.

"KENDİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ"

CHP'li Tekin'in açıklamalarını CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı bir canlı yayın programında şu sözlerle değerlendirdi:

"Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir.

"ALTILI MASA KARAR VERECEK"

"CHP’nin böyle bir görüşü olmadığını" dile getiren Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil."



