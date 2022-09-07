HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'HDP' açıklaması çok tartışılmıştı! CHP'li Tekin'in sözlerine partisinden yanıt geldi: 'Hiç tartışmaya gerek yok'

'HDP' açıklaması çok tartışılmıştı! CHP'li Tekin'in sözlerine partisinden yanıt geldi: 'Hiç tartışmaya gerek yok'

07.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gürsel Tekin'in katıldığı canlı yayın programında "iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceği" şeklindeki açıklaması siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İYİ Parti'den Genel Başkan Meral Akşener dahil olmak üzere birçok ismin tepkisini çeken sözlerle ilgili CHP'den de açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili "Tartışmaya gerek yok" diyerek partinin görüşlerini CHP'de kimlerin açıklayabileceğini belirtti.

'HDP' açıklaması çok tartışılmıştı! CHP'li Tekin'in sözlerine partisinden yanıt geldi: 'Hiç tartışmaya gerek yok'

Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklamasının yankıları devam ederken partisinden tartışmaları yönlendirecek bir açıklama geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tekin'in açıklamalarıyla ilgili altılı masayı işaret ederek birlikte karar alınacağını ifade etmiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "HDP kırmızı çizgimiz" diyerek yanıt vermişti. Konuyla ilgili CHP'den "partinin böyle bir görüşü olmadığı yönünde" son gelen açıklama dikkat çekti.

"KENDİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ"

CHP'li Tekin'in açıklamalarını CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı bir canlı yayın programında şu sözlerle değerlendirdi:

"Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir.

"ALTILI MASA KARAR VERECEK"

"CHP’nin böyle bir görüşü olmadığını" dile getiren Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil."

Millet İttifakı'nda çatlak! Yavuz Ağıralioğlu: HDP olursa masadan kalkarızMillet İttifakı'nda çatlak! Yavuz Ağıralioğlu: HDP olursa masadan kalkarız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değilErdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!
Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Boşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendi

Boşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendi

İlginizi Çekebilir

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.