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HDP de katıldı! Seçim beyannamesinde skandal 'Öcalan' çağrısı... Özerklik mesajı tartışma yarattı

03.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Yeşil Sol Parti bünyesinde katılacak olan HDP'nin de yer aldığı Özgürlük ve Demokrasi İttifakı seçim beyannamesi açıklandı. Diyarbakır'da basın açıklamasıyla paylaşılan beyannamede tartışmaları beraberinde getiren bir 'özerklik statüsü' talebi yer aldı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkında da skandal bir çağrı yapıldı.

HDP de katıldı! Seçim beyannamesinde skandal 'Öcalan' çağrısı... Özerklik mesajı tartışma yarattı

HDP öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı partileri Doğu bölgelerinde bir ittifak daha oluşturarak seçim beyannamesini basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamalara göre ittifak partileri terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili bir çağrı yaptı.

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Emek ve Özgürlük İttifakı liderleri

'ÖZERKLİK' TALEBİ

İttifakın beklenti ve vaatlerini dile getirdiği beyyanamede yer alan bazı maddeler tepki çekti. Basın toplantısında ittifak partilerinden DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in açıkladığı o maddelerden biri "Kürt halkında Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması."

AA-20230330-30719286-30719281-YESIL_SOL_PARTI_SECIM_BILDIRGESINI_TANITTI
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıkların tanıtıldığı programda, seçim bildirgesini açıklamış, programa HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da katılmıştı.

'SİYASİ TUTSAKLAR' MESAJI

Aydeniz ayrıca "İttifakımız hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılmasını savunur" açıklamasında bulundu.

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Saliha Aydeniz

İTTİFAKTAN "ÖCALAN'A TECRİT KALKSIN" ÇAĞRISI

İttifakın terör elebaşı Öcalan'la ilgili talebini ise Aydeniz şu sözlerle bildirdi:

"İttifakımız hükümeti sayın Abdullah Öcalan'ı ve diğer siyasi tutsaklar üzerindeki uyguladığı tecride son vermeye çağırır."

AA-20230322-30643866-30643856-EMEK_VE_OZGURLUK_ITTIFAKI_14_MAYISTAKI_SECIMLERDE_CUMHURBASKANI_ADAYI_CIKARMAYACAK

HDP'NİN SEÇİM BİLDİRGESİ

HDP de geçtiğimiz günlerde parti olarak seçim bildirgelerini açıklamıştı. Bildirgede Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların sona erdirileceği, Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı'nın kurulması, zorunlu din dersinin kaldırılması gibi maddeler yer almıştı.

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