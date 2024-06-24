Hedef: Bir üst gelir grubu! İşçisinden emeklisine atılacak adımlar tek tek belirlendi; AK Parti talepleri not ediyor

AK Parti'de ikinci reform dalgası için çalışmalar yazın da devam ediyor. Yeni, sivil anayasa hedefi için muhalefetle istişarelerin devam etmesi beklenirken reform yapılacak ana başlıklar ve alt başlıklar da birer birer belirlendi. Bu çerçevede ekonomi ve parasal politikaların da gözden geçirilmesi söz konusu.

EKONOMİK REFORMLARA ÖNCELİK

Temmuz sonunda Meclis’in tatile girmesi beklenirken, AK Parti teşkilatı, vatandaşın canını yakan noktaların çözümü için; akademik düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve vatandaş ile istişareli çalışılacak. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı detaylara göre; bakanlar, milletvekilleri, parti il teşkilatları, genel merkez yönetimi, MKYK üyeleri ve partide daha önce aktif görev almış kişilerin de saha raporları analiz edilecek. Vatandaşın her talebi listeye konacak. Ekonomik anlamda vatandaşın elini rahatlatacak reformlar öncelikli olacak.

HUKUK VE ADALET DE ÖN PLANDA

7’den 70’e herkesin sıkıntıları tespit edilecek. Emekli, işçi, memur, öğrenci, ev hanımı ve dezavantajlı gruplara yönelik reform çalışmalarına ağırlık verilecek. Hukuka güveni ve adaleti artırması hedeflenen ve Türkiye’nin önünü açması hedeflenen reformlar da öncelikler arasında yer alacak.

TİCARETTEN SPORA, MEDYADAN TARIMA HER ALANDA GÜNDEM REFORM

Ticaret, sağlık, eğitim, aile, kültür-sanat, tarım ve hayvancılık, çalışma hayatı, spor, sanayi ve teknoloji, ulaştırma ve enerji gibi birçok ana alanda; malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, tüketicinin ve sağlığın korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası, bilim ve araştırma, gümrük birliği, tarımda uyum, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı, balıkçılık gibi alt başlıklarla reformlar yapılacak.

YENİ ANAYASA İÇİN MUHALEFETİN DESTEĞİ İSTENECEK

Reformların kalıcılığı için yeni sivil bir anayasa çalışmaları da tüm hızıyla sürecek. Toplumun tüm kesimlerinden görüş alınmaya ve muhalefet partilerinin desteği için istişare süreci devam edecek. Yapısal reformların bu sayede oluşturulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Türkiye’yi bir üst gelir grubuna sıçratmayı hedefleyen adımlar atılacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





