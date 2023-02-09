HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hem acil hem ileri seviye müdahale! TSK, depremin merkez üssüne sahra hastanesi kurdu

Hem acil hem ileri seviye müdahale! TSK, depremin merkez üssüne sahra hastanesi kurdu

09.02.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta depremden yaralı kurtulan depremzedeler için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sahra hastanesi kuruldu. Hastanenin içinde müdahaleler için gerekli olan tüm ekipmanın bulunduğu belirtildi.

Hem acil hem ileri seviye müdahale! TSK, depremin merkez üssüne sahra hastanesi kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu. Hastanede 2 acil müdahale alanı, 2 hastanın aynı anda ameliyat edilebileceği bir ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi ve eczane bulunuyor.

tskdan-depremzedeler-icin-sahra-hastanesi_2475_dhaphoto1

Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine kurulan hastanede depremde yaralanan vatandaşlara hem acil müdahale hem de ileri seviyede müdahalede bulunuluyor.

tskdan-depremzedeler-icin-sahra-hastanesi_2475_dhaphoto5

“5 KİŞİYDİK, HEPİMİZ KURTULDUK”

Hastanede tedavi gören depremzedelerden Kemal Beygözü (72), "Bizim ev gitti, geriye hiç bir şey kalmadı. Deprem anında 5 kişiydik, şükür hepimiz kurtulduk. Bizi kurtardılar, çok memnunum. Burada çalışan herkesin eline sağlık, askerlerin gözlerinden öperim" dedi.

image (24)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındıMescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.