Hem acil hem ileri seviye müdahale! TSK, depremin merkez üssüne sahra hastanesi kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu. Hastanede 2 acil müdahale alanı, 2 hastanın aynı anda ameliyat edilebileceği bir ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi ve eczane bulunuyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine kurulan hastanede depremde yaralanan vatandaşlara hem acil müdahale hem de ileri seviyede müdahalede bulunuluyor.

“5 KİŞİYDİK, HEPİMİZ KURTULDUK”

Hastanede tedavi gören depremzedelerden Kemal Beygözü (72), "Bizim ev gitti, geriye hiç bir şey kalmadı. Deprem anında 5 kişiydik, şükür hepimiz kurtulduk. Bizi kurtardılar, çok memnunum. Burada çalışan herkesin eline sağlık, askerlerin gözlerinden öperim" dedi.



