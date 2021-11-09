Hem güvenli hem de bütçe dostu 1500 TL altı bebek arabası modelleri

Doğumdan itibaren uzun yıllar kullanımına ihtiyaç duyulan bebek arabaları ebeveynler için tam bir hayat kurtarıcı. Güvenli ve kaliteli bir bebek arabası satın alarak çocuğunuzla dışarıda yürüyüşe çıkabilir, alışverişinizi yapabilir ve doktor kontrolüne gidebilirsiniz. Piyasada farklı özellikleri ile birbirinden ayrılan yüzlerce bebek arabası modeli var. Bu aşamada öncelikle nasıl bir bebek arabası istediğinize karar vermek işinizi kolaylaştırır. Dilerseniz sizin için listelediğimiz bütçe dostu bebek arabalarını inceleyebilir ve böylece kararınızı netleştirebilirsiniz.

1. Hafif ve kompakt: Chicco Simplicity Top Bebek Arabası

Bebek arabasını günlük olarak kullanmayı düşünüyorsanız alacağınız ürün hafif bir tasarıma sahip olmalı. Çünkü pratikte ağır bebek arabalarını kullanmak ergonomik olmayabilir. Hem kullanım kolaylığı hem de hafif yapısıyla kompakt bir ürün olan Chicco Bebek Arabası, tam size göre! 7.1 kg ağırlığında olan bu mode, tek elle katlanabilen bir mekanizmadan oluşuyor. Yani bir elinizle bebeğinizi taşırken diğer elinizle arabayı katlayarak bagaja yerleştirebilirsiniz. Katladıktan sonra tutmanıza gerek kalmadan ayakta durabiliyor. Tam yatar sırt desteği sayesinde doğumdan itibaren kullanabilirsiniz. Bebek arabasının altında bulunan sepete bebeğinizin ihtiyaçlarını ya da alışverişte satın aldığınız ürünleri koyabilirsiniz.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayın.

2. 4 Baby Cool Travel Sistem Bebek Arabası ile konforlu sürüş…

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Travel sistem bebek arabası, 3 farklı parçadan oluşan bir model. Bu parçalar arasında portbebe, ana kucağı ve oto koltuğu yer alıyor. Siz de tam donanımlı bir ürün almayı düşünürseniz 4 Baby Cool Travel Sistem Bebek Arabası’na bakmadan geçmeyin. Oto koltuğunu hem kendi aracınızda hem de bebek arabasında kullanabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizi uyandırmadan araçtan indirebilir ve gezmeye devam edebilirsiniz. Oturma ünitesini dilerseniz size dönük dilerseniz de dışa dönük şekilde kullanabilirsiniz. 5 noktalı emniyet kemeri bebeğinizi koruma altına alır. İhtiyaç halinde tek hareketle fren sistemini aktifleştirerek arabayı sabitleyebilirsiniz.

360 derece dönen tekerlekleri sayesinde konforlu bir sürüş deneyimi yaşatan bu modele sahip olmak için tıklayın.

3. Kalitesi ile beklentileri karşılayan Kiwi NorthWay Travel Sistem Bebek Arabası

Bebek arabası seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri de kaliteli bir ürün olması. Sizi hem kaliteli hem de travel sistemden oluşan bir bebek arabası ile tanıştırmak istiyoruz. Kiwi Travel Sistem Bebek Arabası, sağlam yapısıyla beklentinizi karşılıyor. Üstelik doğumdan itibaren kullanıma uygun. Bebeğinizin ihtiyacına göre sırt desteğini 3 farklı konumda ayarlayabilirsiniz. Oturma bölümü çift yönlü kullanılabiliyor. Oturma ünitesinde yer alan ön bar sayesinde bebeğiniz tutunarak güvenli bir yolculuk yapabilir.

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4. Karşınızda şıklığıyla göz dolduran Gubi Bebek Arabası!

Estetik görünüme önem veriyorsanız şık tasarımı ile göz dolduran Gubi Bebek Arabası ile mutlaka tanışmalısınız. Özel alaşımlı alüminyum malzemesiyle dayanıklı bir yapıya sahip bu modeli bebeğiniz 3,5 yaşına gelene dek kullanabilirsiniz. Ekstra dolgulu iç ped, bebeğinizin ilk yıllarında ihtiyacı olan maksimum konforu sağlıyor. Oturma ünitesi 3 farklı pozisyon özelliğine sahip. Dilerseniz ünitenin yönünü değiştirebilirsiniz. Geniş alt sepeti ürüne işlevsellik katıyor. Ayrıca sıcak havaların kurtarıcısı güneş tentesi bebeğinizin dışarıda geçirdiği vakitleri daha keyifli bir hale getiriyor.

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5. Yağmurlu havalar dışarı çıkmaya engel değil…

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Kış mevsiminde bebeğinizle beraber dışarı çıkıp gezmek için yağmurlu havaları dert etmeyin. Easywalker Buggy Bebek Arabası, açılır XL tentesi ve yağmurluğu ile tüm hava koşullarında yanınızda! Baston model olan bu ürün, travel set uyumlu adaptörleri sayesinde oto koltuğu ile kullanım imkanı veriyor. 6.5 kg ağırlığıyla hafif olmasının yanı sıra kompakt tasarımı ile küçük araçlara bile sığıyor. Katlandığında otomatik olarak kilitlenen bu arabayı omuz askısıyla kolayca taşıyabilirsiniz. Tekerleklerinde yer alan süspansiyon ve rulman sistemi ise tüm yollarda rahat bir sürüş sağlıyor.

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6. Prego Piccalo Bebek Arabası, işlevsel yönüyle ön planda…

Bebek arabalarının oturma ünitesinde yer alan barın kullanım amacı sadece tutunma ile sınırlı değil. Prego Bebek Arabası’nın masaya benzer ön barı ürüne işlevsellik kazandırıyor. İçecek koyma bölümüne bebeğinizin suyunu veya sütünü yerleştirebilir, geniş kısmına ise atıştırmalık koyabilirsiniz. Doğumdan itibaren kullanıma uygun bu model, maksimum 15 kg taşıma kapasitesine sahip. Ayarlanabilir ayak dayanağı ergonomik bir kullanım sağlıyor. 6.6 kg’lık hafif yapısı sayesinde pratik bir şekilde taşıyabilirsiniz. Çift yönlü özelliğinin yanında sırt desteği tam yatar pozisyona ayarlanabiliyor.

Ürüne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. Yolculuklarda pratik bir kullanım…

Uçak yolculuklarında kullanabileceğiniz pratik bir bebek arabası arıyorsanız fazla uzaklara gitmeyin. Kabin boy modellerden biri olan Kanz Bebek Arabası, yolculuklar için oldukça uygun. Kompakt tasarımı sayesinde kabine alabilir ve beklemeye gerek kalmadan her an yanınızda bulundurabilirsiniz. Özel kılıfı, dış etkilerden zarar görmesini engelliyor. Ayrıca taşıma sapıyla bavul gibi sürme imkanı veriyor. Ayarlanabilir sırt desteği, yenidoğan bebeğiniz için konforlu bir kullanım sağlıyor. Maksimum 25 kg taşıma kapasitesi bulunan Kanz Bebek Arabası, bebeğiniz 3 yaşına gelene dek size eşlik ediyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

8. Farklı tasarımıyla dikkat çeken Kraft Venice Bebek Arabası

Kraft Bebek Arabası, tente ve kemer kayışında yer alan kırmızı kare desenli kumaşıyla dikkat çekiyor. Farklılıkları seven ebeveynler için oldukça ideal. Ayrıca satışa sunulan 3 farklı rengi daha bulunuyor. Hafif tasarımı ve tek elle katlanabilir mekanizmadan oluşması kullanış yönünden kolaylık sağlıyor. Tenteyi bebeğinizin ihtiyacına göre ayarlayabilir, ön barı ise çıkarıp takabilirsiniz. Geniş hacimli alt sepetini dilediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. 5 noktalı emniyet kemeri ile bebeğinize yüksek koruma sağlayan Kraft Bebek Arabası’nı doğumdan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz.

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9. Baby Care Travel Sistem Bebek Arabası, kullanıcılarından tam not alıyor…

TSE standartlarını mükemmel bir şekilde karşılayan Baby Care Bebek Arabası ile tanışmaya hazır olun. 360 derece dönebilen ve sürüş konforunu arttıran amortisör sisteme sahip tekerlekleri sayesinde kolay bir şekilde manevra yapabilirsiniz. Çift yönlü kullanım imkanı bulunan bu model, 3 kademeli yatış pozisyonuna sahip. 15 kg kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Bebeğinizin sağlığı düşünülerek kanserojen madde içermeden üretilen bebek arabasının oturma ünitesini dilerseniz portbebe olarak kullanabilirsiniz. Büyük boyutlu arka tekerlekleri sayesinde yolda sarsılmadan ilerler. Ayarlanabilir tutma sapı ile ebeveynlerin konforunu düşünen Baby Care Bebek Arabası, katlandığında otomatik olarak kilitlenir.

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10. Soğuk havalar için ideal bebek arabası: Tommybaby Golf Bebek Arabası

Tommybaby Bebek Arabası, ayak rüzgarlığı sayesinde bebeğinizi soğuktan koruyarak üşümesini engelliyor. 0-36 ay dönem için kullanım imkanı bulunuyor. Ayarlanabilir sırt desteği sayesinde bebeğinizin her döneminde ona ekstra konfor sağlıyor. Sürüş esnasında arabayı tek noktadan kolayca kilitleyerek sabitleyebilirsiniz. Katlanması oldukça pratik bir ürün olan bu modeli tek elle saniyeler içinde el bagajı haline getirebilirsiniz. Bu haliyle kabin boy bir model olduğunu da hatırlatalım. Tutma sapını boyunuza göre ayarlayabilirsiniz.

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