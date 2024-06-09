Hem İmamoğlu hem Yavaş kazandı: Cumhur İttifakı da CHP'li başkanları seçti!

Yerel seçimlerde CHP'nin birçok belediye kazanmasının yankıları hala sürüyor. Son günlerde art arda iki kritik seçim daha gerçekleşti. Bu seçimlerin sonuçları da 31 Mart'ta ortaya çıkan tablo hesaba katıldığında ayrıca önem kazandı.

HEM İMAMOĞLU HEM YAVAŞ KAZANDI

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı en çok geçen isimlerden olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, son seçimlerle yeni görevler üstlendi. Önce Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçiminde, ardından da Tarihi Kentler Birliği başkanlığı seçiminde CHP'li iki isim sandıktan birinci çıktı.

AK PARTİLİLERDEN 'İMAMOĞLU' OYU

5 Haziran'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı seçiminde sandıktan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç ile yarışan İmamoğlu 515, rakibi ise 250 oy almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde birçok AK Partili belediye başkanının kendilerine oy vermesinden dolayı haklarında soruşturma açıldığını ifade etmişti.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

AK Partililerin de İmamoğlu'na oy verdiğinin ortaya çıkması üzerine; AK Parti kulislerinden aktarılan bilgilere göre, Erdoğan ‘hızlı biçimde’ İmamoğlu’na oy veren AK Partili belediye başkanlarının tespit edilmesi talimatı verdi. Erdoğan’ın söz konusu başkanların tespit edilerek savunmalarının alınması ve bu tavırlarının nedeninin öğrenilmesini de istedi.

CUMHUR İTTİFAKI MANSUR YAVAŞ'A DA ONAY VERDİ

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı seçiminde ise kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş 495 delegenin oyunu aldı, rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise 221 oyda kaldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bu sonuçlarla çok sayıda AK Partili ve MHP’li üyenin Mansur Yavaş’a oy verdiği ortaya çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





