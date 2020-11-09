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Hem iPhone hem de Apple Watch için: MagSafe Duo bir videoda ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Apple'ın MagSafe Duo kablosuz şarj aleti bir videoda görüntülendi. Videoda hem Apple Watch'ı hem de iPhone'u şarj edebilen kablosuz şarj aletinin nasıl çalıştığı ve nasıl kullanıldığı detaylı bir şekilde görülebiliyor. MagSafe Duo çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Hem iPhone hem de Apple Watch için: MagSafe Duo bir videoda ortaya çıktı!

MagSafe Duo iPhone 12 etkinliğinde duyurulmuştu. iPhone 12 ile birlikte gelen mıknatıslı MagSafe desteği, birçok ürünün ve aksesuarın iPhone 12'lerin arkasına yapıştırılmasını sağlıyordu. Fakat MagSafe Duo'nun kullanım amacı oldukça farklıydı. MagSafe kablosuz şarj cihazı gibi çalışan MagSafe Duo, adından da belli olduğu üzere iki farklı cihazı şarj etmeye imkan tanıyordu. İptal edilen AirPower'ın yerini doldurabilecek portatif kablosuz şarj cihazı için şimdi ise yeni bir video yayınlanmış durumda. Fakat yayınlanan videonun sahibi bu kez Apple değil.

APPLE MAGSAFE DUO VİDEOSU YAYINLANDI

Apple kablosuz şarj cihazı için bir YouTube kanalı önemli bir video paylaştı. Kanal, nasıl elde ettiğini bilmediğimiz şekilde MagSafe Duo'nun nasıl kullanıldığını her bir adımıyla gösterdi. İlk olarak çift cihaz destekli MagSafe'i bir kitap gibi açan kanal, daha sonra gerekli kablo bağlantısını sağlayarak Apple Watch'ın pedini kaldırdı pilini doldurmaya başladı. Qi şarj uyumlu tarafa yerleştirilen iPhone 12 de Apple Watch gibi şarj olmaya devam etti.

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MAGSAFE DUO FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 ile birlikte tanıtılan MagSafe Duo çıkış tarihi için henüz açıklanmış bir tarih yok. Apple'ın resmi mağazasında ise MagSafe Duo için ''yakında'' ibaresi bulunuyor. MagSafe Duo'nun fiyatı ise 129 dolar. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Hatta ülkemizde MagSafe Duo'nun resmi bir sayfası da bulunmuyor.

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