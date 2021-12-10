Hem peeling hem gübre işlevi görüyor! Kahve telvesinin kullanım alanları sizi çok şaşırtacak

Keyifli bir kahve saatinden sonra arta kalan kahve telvelerini birbirinden verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Halıları kötü kokulardan arındırmak, böcekleri uzaklaştırmak, bitkilere gübre desteği sunmak, peeling yapmak ve tencere diplerindeki inatçı kirleri ortadan kaldırmak için kahve telvesinin mucizevi etkisini keşfedebilirsiniz. İşte, kahve telvesinin birbirinden ilginç kullanım alanları...

HALILARDAKİ KÖTÜ KOKULARI ÖNLEMEYE BİREBİR

Halılar, ince ve sık dokuları sebebiyle birçok kiri diplerde saklayabiliyor. Gözle görülmeyen bu kirler, kötü kokulara sebep oluyor. Salon ve yatak odalarında halıdan kaynaklı kötü kokuyu ortadan kaldırmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Kötü koku gelen bölgelere kurumuş kahve telvesi dökün. Kahve telvesi, yaklaşık 1 gün halı üzerinde bekledikten sonra kötü kokuyu büyük oranda azaltmış olacak. Sonrasında kahve telvesini elektrik süpürgesi yardımıyla kolayca süpürün.

BÖCEKLERİ ODANIZDAN UZAK TUTUN

Kahve telvesi, yoğun bir koku ve aromatik bir tat içerdiği için böcekler tarafından hiç sevilmiyor. Pencere pervazlarına, kapı kenarlarına, raflara, dolaplara, çekmecelere, koltuk ve yatakların etrafına koyulan ufak miktardaki kahve telvesi; böcekleri başarıyla uzak tutuyor.

GÜBRE OLARAK KULLANIN

Kahve telvesi, bitki gelişiminde önemli rol oynayan magnezyum ve potasyum gibi minerallere sahip olmasıyla biliniyor. Bu sebeple kahve telvesini saksı bitkilerinizin toprağına karıştırarak gelişimlerine katkı sunabilirsiniz.

PEELING YAPARAK CİLDİNİZİ RAHATLATIN

Yağ, kir ve ter; cilt dokusu üzerinde birikerek gözenekleri tıkıyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller sebebiyle cilde fayda sağlayan kahve telvesi, minik ve pürüzlü yapısı sayesinde peeling işlemiyle cildin ölü deriden arındırılmasını sağlıyor. Kahve telvesini biraz zeytinyağıyla harmanlayıp nazikçe cildinizin üzerinde gezdirebilirsiniz. Ancak hassas ve kuru bir cildiniz varsa bir uzmandan tavsiye alarak peeling yapmanız gerekiyor.

TENCERE DİPLERİNDEKİ KURUMUŞ LEKELERİ ORTADAN KALDIRIN

Tencere diplerinde kuruyup kalan lekeler can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki kurumuş lekelerden kurtulmak için kahve telvesinden yardım alabilirsiniz. Islattığınız lekelerin üzerine biraz kahve telvesi döküp bir sünger veya bulaşık teli yardımıyla ovalayın. İnatçı lekeler, kahve telvesi sayesinde kendini salıp sizi bu dertten kurtaracak!

