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Hem suçlu hem küstah! Ceza yiyen taksiciden, polise: Hak ediyorsunuz

12.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Ters yönden döndüğü için 196 lira para cezası uygulanan taksi şoförünün polise söylediği "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" sözleri 'pes' dedirtti.

Hem suçlu hem küstah! Ceza yiyen taksiciden, polise: Hak ediyorsunuz

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

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"SİZE YAPILANLARI HAK EDİYORSUNUZ"

Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Taksici
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