Hemen deneyin! Çamaşır makinesine bir kaşık eklemek elektrik faturasını anında düşürüyor

Elektrik faturanızın her ay katlanarak artmasından şikayet ediyorsanız evinizde uygulayacağınız ufak tasarruf yöntemleri ile buna son verebilirsiniz. Ev aletlerini kullanırken uygulayacağınız doğru yöntem ile elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. Her mutfakta bulunan bir malzemeyi çamaşır makinesine eklemek anında etki sağlıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

Karbonat çamaşırların daha düşük ısıda hızlı ve güzel temizlenmesini sağlıyor. Normalde 60 derecede yıkanan çamaşırları makinenin içerisine eklediğiniz 1 yemek kaşığı karbonat ile 40 derecede belki de daha kısa bir programda ve daha az deterjanla yıkayabilirsiniz. Bu yöntem hem doğaya hem de cebinize fayda sağlıyor.

ÇAMAŞIRLARIN BİRİKMESİNİ BEKLEYİN

Çamaşırlarınız tam anlamıyla birikmeden makinenizi çalıştırmayın. Çoğu kişi az sayıda çamaşır için bile makinesini çalıştırmaktadır. Çamaşır yıkarken en önemli tasarruf yöntemlerinden biri de makinenizi kısa programda çalıştırmaktadır. Uzun programlar hem makinenizin ömrünü kısaltmakta hem de gereğinden fazla elektrik harcamaktadır.

MAKİNEDE BİRİKEN KİREÇLERE KARŞI ÖNLEM ALIN

Makinenizin kireçlenmesi çamaşırların kısa sürede bozulmasına ve makinenin fazla enerji harcamasına yol açıyor. Makinenizin kireçlenmesini önlemek için mutlaka kireç sökücü kullanın.

