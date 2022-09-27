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Hemen yapmayı bırakın! Ölüm riskini zirveye çıkarıyor

27.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok uzun süre oturmak ölüm riskini yüzde 19 artırıyor. Çok uzun süre hareketsiz oturmanın zararları son yıllarda bilinen bir gerçekti. Yeni yapılan çalışmalar, uzun süre oturmanın ölümcül bir hareket olduğunu ortaya çıkardı. Saatlerde oturmak başta kalp hastalıkları olmak üzere, Alzheimer hastalığı ve felç riskini artırıyor.

Hemen yapmayı bırakın! Ölüm riskini zirveye çıkarıyor

American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, oturmamak uzun ömürlü olmanın anahtarı olabilir. Çalışmadan araştırmacılar, uzun süre oturmanın ölüm riskinde büyük bir artış ile ilişkili olduğunu buldu. Çalışmada, 21 yıl boyunca sağlığı izlenen 127.554 kişinin kayıtlarından elde edilen veriler analiz edildi.

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Sağlık testi yapıldıktan sonra araştırmaya katılanlardan 21 yıl içinde 48.784 kişi öldü. Araştırmacılar, ölenler arasındaki eğilimleri tespit etmek için verileri kullandı.

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ALTI SAATTEN FAZLA OTURANLAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, her gün altı saatten fazla oturan kişilerin 14 farklı koşulmadan ölme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Üç saatten az oturan insanlarla karşılaştırıldığında, bu hareketsiz insanlar kanser, kalp hastalığı, felç, diyabet, böbrek hastalığı, intihar, Alzheimer hastalığı ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi koşuldan ölme riski yüzde 19 daha yüksekti.

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer felç kalp hastalıkları
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