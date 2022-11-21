Hemofilus influenza salgını nedir? Hastalığa yakalananların sayısı giderek artıyor! Soğuk algınlığına yakalanmanın sebebi nedir?

Kış aylarında hastalıkların bulaşma riski artıyor. Vatandaşlar grip, nezle, soğuk algınlığı, Covid-19'un çeşitli varyantlarından korunmanın yollarını arıyor. Kolayca bulaşan Haemophilus influenzae tip b bakterisi birçok farklı, ciddi ve hatta ölümcül olabilen hastalıklara neden oluyor. Hemofilus influenza salgınının etkileri vatandaşları şaşırtıyor.

HEMOFİLUS İNFLUENZA SALGINI NEDİR?

Hib bakterisi; menenjit (beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı), kan zehirlenmesi, (sepsis), zatürre, eklem iltihabı, kalp zarı iltihabı, deri ve derinin altında yer alan yumuşak dokuların iltihabı, kemik iltihabı, sinüzit, otite (orta kulak iltihabı) neden olabilir. Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar en çok 5 yaşından küçük bebek ve çocuklarda görülür. Ancak, 5 yaş ve üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde, bazı hastalıkların varlığı veya bağışıklık sistemini zayıflatan tedavilerin alınması durumunda da Hib bakterisinin neden olduğu hastalıkların riski artar.

HİB BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş

Bilinç bulanıklığı

Baş ağrısı ya da ense sertliği

Işığa hassasiyet

İştahsızlık, çevre ile olan ilginin azalması, dalgınlık ve kusma (bebeklerde) dır.

HİB BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

Burun ve boğazında Hib bakterisi bulunan kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılır. Bakterinin solunum yoluyla alınması ya da solunum yolu sekresyonlarına doğrudan temas ile bulaşır. Bakteri, genellikle burun ve boğazda hastalığa yol açmaksızın kalır. Bazen kan yoluyla yayılarak ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

NEDEN SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANIRIZ?

Belirli faktörler bireyin üşütme, yani soğuk algınlığına yakalanma şansını artırabilir. Öncelikle 6 yaşından küçük çocuklar, özellikle çocuk bakım merkezlerinde vakit geçirirlerse, en yüksek soğuk algınlığı riski altındadırlar. Kronik bir hastalığa sahip olan veya başka şekilde zayıflamış bağışıklık sistemi olan bireylerin soğuk algınlığı riski daha yüksektir. Hem çocuklar hem de yetişkinler mevsimlere göre sonbaharda ve kışın soğuk algınlığına daha duyarlıdır.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Sigara dumanına maruz kalan bireylerde nezle olma ve üşüttükten sonra daha şiddetli soğuk algınlığı belirtileri yaşama olasılığı daha yüksektir. Buna ek olarak herkes çok sayıda insanın küçük bir alanda toplandığı alışveriş merkezi, dini yapılar, okul veya uçak yerlerde soğuk algınlığına daha yüksek ihtimalle maruz kalabilir.

