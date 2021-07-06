Hepatit ve HPV belirtileri nelerdir? Hepatit ve HPV tedavisi ilaçlarla mümkün mü?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alan hepatit ve HPV (Human Papilloma Virüsü) belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak önem taşır. Bulaşma yolları ve korunma yöntemlerinin yanı sıra hepatit ve HPV belirtilerini bilmek tedavi sürecinin daha hızlı başlamasını sağlayacağından vücudun daha fazla zarar görmesini de engelleyebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında merak edilenleri anlattı.

HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hepatit, özellikle Hepatit B virüsü karaciğeri tuttuğu için, öncelikle hasta bir halsizlik şikayetiyle karşımıza gelmektedir. Halsizliğin dışında bitkinlik, çabuk yorulma, belirsiz ateşin olması, bulantı, kusma bazen kronik kabızlık, ishal gibi belirtilerle karşımıza çıkmaktadır.

İlerleyen durumlarda, hastanın karaciğer bölgesi üzerinde bir hassasiyet ve el değdiğinde ağrı olabilir. Bu da bir Hepatit belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların ilerlemesiyle birlikte sarılığa kadar giden bir süreç oluşmaktadır.

HEPATİTİN TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Hepatit için kullanılan antiviral ilaçlar söz konusudur. Bu hastalıkta akut dönemde dinlenme, kronik dönemde antiviral ilaçları kullanmak gerekebilir.

Bazen ilaçlardan bir tanesine karşı hassasiyet ve direnç gelişebilir. O takdirde ilaçlar değişebilir. Çünkü virüs kısa bir süre içinde ilaca karşı koruma amaçlı mutasyona uğrayabilir. Bu takdirde hastalığın farklı ilaçlarla tedavi edilmesi gerekir.

Hepatit B'li bireylerden doğan bebeklerde koruma sağlamak için Hepatit aşısı yapılır. Böylelikle bir korunma söz konusu olur.

HPV'NİN TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

HPV tedavisi, hastalığın durumuna göre değişmektedir. Eğer rahim ağzında bu virüsün kanser yapan türleri saptanırsa ve kanser öncesi lezyon bulunursa, rahim ağzının cerrahi yol ile çıkartılması bir tedavi yöntemidir. Bu lezyonların lazerle tahrip edilmesi başka bi tedavi yöntemidir.

Son 10 yıl içerisinde, HPV virüsünün en sık rastlanan tiplerine karşı aşı geliştirilmiştir. Bu aşı oldukça güvenli olarak kabul edilmektedir. Örneğin; ABD'de kadınların 25 yaşından önce aşılanması önerilmektedir.

Tedavilerde önemli olan faktör, daha fazla insanın bilinçlenmesinden geçmektedir. Çünkü cinsel temasla geçen hastalıklardan korunmanın yolu, hedef kitlenin bilinçlendirilmesidir.



