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Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

29.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri, hem biraz ağırlığı olan hem giymesi zor kıyafetler arasında yer alır. Bu sebeple herkesin istediği fakat her zaman cesaret edemediği modeller arasında üst sıralarda bulunur. Şık bir deri pantolonla çok hoş kombinler yaratmak mümkün olur. Eğer siz de bu şekilde göz alıcı ve şık deri pantolon kombinleri oluşturmak istiyorsanız kullanışlı ve şık deri pantolon seçeneklerine beraber göz atalım.

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

Deri pantolonlar, şık görüntüleri ile etkileyici bir stilin kapılarını aralıyor. Giydiğiniz anda havanızı değiştirerek bambaşka görünmenizi sağlayan bu pantolonlarla çok şık ve hoş kombinler yapabilirsiniz. Özellikle suni deri seçenekleri sayesinde piyasada her bütçeye uygun ve kullanışlı deri pantolonlar bulmak mümkün oluyor. Her alanda giyebileceğiniz rahat ve şık deri pantolon seçenekleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, sizler için seçtiğimiz modelleri inceleyelim.

1. Yüksek belli pantalon görünümlü tayt: DeFacto Suni Deri Fermuarlı Paça Yüksek Bel Tayt Kadın

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

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%100 polyester malzemeden üretilen DeFacto V4703AZ Suni Deri Fermuarlı Paça Yüksek Bel Tayt Kadın, şık görüntüsü ile kadınları büyüler. Fermuar detayı ve yüksek bel tasarımı ile ürün, konforlu bir kullanım vadeder. İster spor ister şık kıyafetler ile kombin yapabileceğiniz model, uygun fiyat seçeneği ile kullanıcıların dikkatini çeker. Ürünün yüksek kesimli paçalarında gizli fermuar detayı bulunur. Bu sayede pantolon ile farklı görünümler elde ederek şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Ürünü detaylı olarak inceleyip güvenli biçimde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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2. Beklentilerinizi aşacak bir ürün: TRENDYOLMİLLA Siyah Deri Görünümlü Pantolon

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

%60 poliüretan %40 polyester kullanılarak üretilen TRENDYOLMİLLA Siyah Deri Görünümlü Pantolon, şık görüntüsü ile beklentilerini aşacak bir tasarıma sahip. İşe ya da şık bir davete giderken giymek için çok ideal bir seçenek olan pantolon, yüksek bel detayı sayesinde çok hoş görünür. Günlük yaşantınızda da sıklıkla tercih edebileceğiniz model, boru paça detayı ile son trendleri yakalayan bir stil sergiler. Farklı tarz gömleklerle çok şık kombinler yapabileceğiniz gibi crop bluzlarla da görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Pantolonun 34 bedenden 42 bedene kadar beden aralığı bulunduğunu söylememizde fayda var.

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3. Hem şık hem iddialı görünmek isteyenlere: Stradivarius Yırtmaçlı Paçalı Suni Deri Tayt

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

Suni deri pantolonlar arasında kendine özgün modeli ile dikkat çeken Stradivarius Yırtmaçlı Paçalı Suni Deri Tayt, şık görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakabilir. Yarı yarıya polyester ve poliüretan malzemeden üretilen pantolon, yüksek bel detayı ve paçalarında yer alan önden yırtmacı ile çok şık görünür. Bel kısmında yer alan kemersiz tasarımla özgün bir yapı oluşturan ürün, aşağı doğru inen çizgileri sayesinde daha uzun görünmenize yardımcı olur. Şık davetlerde crop bluzlar ve blazer ceketler ile kombinleyeceğiniz parça, kalitesi ile uzun süreli kullanım vadeder.

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4. Bol paça deri pantolon arayanlara: Lechnical Kadın Suni Deri Pantolon Yüksek Bel

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

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Lechnical Kadın Suni Deri Pantolon Yüksek Bel, elastik yapısıyla en sevdiğiniz pantolonlardan biri hâline gelebilir. Yumuşacık deri malzemesiyle gün boyu rahat şekilde giyeceğiniz ürün sayesinde iş hayatının koşuşturmasında hem şık hem rahat olabilirsiniz. Yüksek bel kesimi ve bol paçalarıyla retro bir görünüme sahip model, ister bluz ister gömlek ile giyilebilir. Dilerseniz topuklu ya da spor ayakkabılarınızla görünümünüzü tamamlayarak şık bir stil elde edebilirsiniz. Rahat ve kaliteli bir deri pantolon arayanların bu ürüne mutlaka göz atmasını öneririz.

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5. Hem spor hem şık: Trend Alaçatı Stili Kadın Çikolata Çift Cepli Bel ve Bilek Lastikli İçi Şardonlu Casual Suni Deri Pantolon

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

Çift cepli tasarımı ve belden lastikli içi şardonlu yapısıyla hayran kalacağınız Trend Alaçatı Stili Kadın Çikolata Çift Cepli Bel ve Bilek Lastikli İçi Şardonlu Casual Suni Deri Pantolon, deri kumaşa bakışınızı değiştirebilir. Çikolata rengi sayesinde derinin o ağır görüntüsünden kurtulan pantolon, lastikli bel detayı ile çok rahat etmenizi sağlar. Hem klasik hem spor bir görüntü sunarak her türlü ortamda şık olmanıza yardımcı olur. Farklı tarz kıyafetlerle hoş kombinler yakalayabileceğiniz seçeneklerin kapısını aralar. Paça bölgesinde yer alan lastik detayı ve yüksek paça kesimi sayesinde en trend akımlara kolaylıkla ayak uydurabilirsiniz.

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6. Rahat ve spor bir stil tercih edenlere: Mgebutik Siyah Kadın Suni Deri Jogger Pantolon

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

Son yılların gözde pantolon modellerinden biri, jogger pantolonlar oluyor. Mgebutik Siyah Kadın Suni Deri Jogger Pantolon, deri görünümü ve jogger kesimi ile ön plana çıkıyor. Yüksel beli ve paçalarının lastikli olması, kullanıcılara konforlu bir stil sunuyor. Siyah rengi sayesinde neredeyse her renk ile kombinlenen ürün, hem gündüz hem gece görünümlerine kolaylıkla eşlik ediyor. Crop kesim üstler ve minimal takılarla kombinleyeceğiniz ürün ile etkileyici tarzınızdan söz ettirmeniz mümkün oluyor. Jogger kesimli pantolonları seviyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneriyoruz.

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7. Detaylarına hayran kalacaksınız: TRENDYOLMİLLA Siyah Kuş Gözü Detaylı Suni Deri Pantolon

Her bütçeye uygun hem kullanışlı hem şık deri pantolon çeşitleri

Dokuma kumaş kullanılarak üretilen TRENDYOLMİLLA Siyah Kuş Gözü Detaylı Suni Deri Pantolon, yarı yarıya polyester ve poliüretan malzeme kullanılarak üretilir. Yüksek belli tasarımı ile trendleri yakalayan ve şık bir görüntü oluşturan pantolon, göbeği açıkta bırakan üstlerle iddialı kombinler oluşturmanızı sağlar. Paçalarında yer alan bağlama detayları sayesinde ürün, hareket kazanır. Yukarıdan aşağı inen çizgi dikişleri sayesinde herkesin beğenisini kazanan pantolon, paça kısmındaki bağcık detayları ile ön plana çıkar. Ürünü alırken kemerin pantolona dahil olmadığını söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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