Her defasında aynı ağrıyı mı çekiyorsunuz? Sebebi tehlikeli olabilir...

Ağrılı bağırsak hareketlerinin nedenini belirlemek zor, çünkü nedenler hafif iyi huylu bir sorundan kanser kadar tehlikeli bir şeye kadar değişebilir. Kabızlık, sert ve büyük dışkılara neden olabilir ve bunları geçerken acıtabilir. Anal kanalınızı kabızlıktan zorlamak da küçük yırtıklar olan anal fissürlere neden olabilir. Anal kanser, rektal ağrı, kanama ve kaşıntı nadir fakat olası bir nedenidir.

İşte ağrılı bağırsak hareketlerinin altı olası nedeni ve bunları nasıl tedavi edebileceğiniz.

KABIZLIK

Haftada üçten az bağırsak hareketiniz varsa ve bunlar ağrılı olma eğilimindeyse, kabız olma ihtimaliniz vardır. Kabızlık genellikle önce diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak tedavi edilir. Uzmanlar, susuz kalmanın, yeterli lif almanın ve düzenli egzersiz yapmanın önemli olduğunu söylüyor.

HEMOROİD

Hemoroid , rektum içinde veya anüsün dışında gelişen şişmiş, genişlemiş damarlardır ve bağırsak hareketinizi rahatsız edebilir veya ağrılı hale getirebilir. Hemoroid genellikle yaklaşık bir hafta sonra kendi kendine geçer. Daha sorunlu basur için ilaç tedavisi hatta ameliyat gerekebilir.

MAKAT ÇATLAĞI

Makat çatlağı yani anal fissürler, anal kanalın astarındaki küçük yırtıklardır. Genellikle bağırsak hareketleriyle ağrı ve kanamaya neden olurlar. Anal fissürler genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Bu arada bağırsak hareketi sırasında aşırı ıkınmaktan kaçınmalı ve uygun olduğunda ishal ve kabızlığı tedavi etmelisiniz.

İSHAL

İshal, günde en az üç kez gevşek, sulu dışkı çıkarmanız durumudur. Sıvı dışkının normal dışkıdan daha asidik olma eğiliminde olduğunu ve bunun bazen bağırsak hareketi sırasında yanmaya neden olabileceğini söylüyor.

Birkaç hafta boyunca ishal olduysanız, sağlık uzmanınız nedene veya belirli sağlık durumuna bağlı olarak antibiyotik, probiyotik veya başka ilaçlar reçete edebilir.

İLTİHAPLI BAĞIRSAK HASTALIĞI

IBD, gastrointestinal sistemin kronik inflamasyonunu içeren iki durumu tanımlayan bir terimdir: ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Kişiler bazen anal bölge çevresinde enfeksiyon kaptığı ve bunun bağırsak hareketi sırasında ağrıya neden olduğu biliniyor. Enflamasyonu tedavi etmek için doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullanmalısınız.

ANAL KANSER

Anal kanalda kanser olması anüs bölgesinde ağrıya neden olur ve bu da bağırsak hareketlerini incitebilir. Anal kanser belirtileri arasında:

Anüste kanama

Anal kaşıntı

Anal kanalda bir kitle

Anal bölgede koyu lekeler veya renk değişiklikleri

Anal kanserin bir yumru, küçük bir yumru veya hatta küçük koyu lekeler veya renk değişikliği gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıktığını, bu nedenle anal bölgedeki herhangi bir semptomu asla göz ardı etmemelisiniz. Bu belirtilerin bir veya birkaçı varsa en kısa zamanda doktorunuza başvurun.



