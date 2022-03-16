HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her düzenli olarak tüketin: Hastalıklardan koruyor

Her düzenli olarak tüketin: Hastalıklardan koruyor

16.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt, kemik ve vücut gelişimi için öneriliyor. Sütün kemik erimesini önlemek, dokuları geliştirmek gibi birçok faydası bulunuyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak süt içmek vücudun bağışıklığını güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar her yaştan insanın süt içmesini öneriyor.

Her düzenli olarak tüketin: Hastalıklardan koruyor

Süt, inek, keçi, koyun gibi farklı türlerden elde ediliyor. Süt tek başına tüketildiği gibi birçok yemeğin, tatlının içerisinde de sıklıkla kullanılıyor. İçerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller nedeniyle hastalıkları önlüyor ve vücudu daha sağlıklı hale getiriyor. Genellikle çocukların kemik gelişimi için tüketilse de uzmanlar her yaştan insanın düzenli olarak her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Düzenli süt içmek ileri yaşlarda kemik erimesi olma riskini azaltıyor.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ETKİLİ

U3

Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

VÜCUDU ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUYOR

U1

Sütün beslenme düzeni içerisinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan besin öğelerinin, savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çekti.

GÜNLÜK MİNERAL İHTİYACININ HEPSİNİ KARŞILIYOR

U2

Sütteki temel besin maddelerinin protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, “Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu yapanlar Koronavirüsü çok daha kolay atlatıyor Bunu yapanlar Koronavirüsü çok daha kolay atlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Savaşın biteceği tarihle ilgili Rusya'dan flaş açıklamaSavaşın biteceği tarihle ilgili Rusya'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.