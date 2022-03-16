Her düzenli olarak tüketin: Hastalıklardan koruyor

Süt, inek, keçi, koyun gibi farklı türlerden elde ediliyor. Süt tek başına tüketildiği gibi birçok yemeğin, tatlının içerisinde de sıklıkla kullanılıyor. İçerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller nedeniyle hastalıkları önlüyor ve vücudu daha sağlıklı hale getiriyor. Genellikle çocukların kemik gelişimi için tüketilse de uzmanlar her yaştan insanın düzenli olarak her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Düzenli süt içmek ileri yaşlarda kemik erimesi olma riskini azaltıyor.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ETKİLİ

Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

VÜCUDU ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUYOR

Sütün beslenme düzeni içerisinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan besin öğelerinin, savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çekti.

GÜNLÜK MİNERAL İHTİYACININ HEPSİNİ KARŞILIYOR

Sütteki temel besin maddelerinin protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, “Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi



