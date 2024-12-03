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Her evli kadın bunu bilmeli: Nadir görülüyor ama ihmal edilirse ölüme yol açıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.12.2024 16:15
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Anne sağlığı üzerinde hayati riskler oluşturan dış gebelik, nadir görülen bir durumdur ve her 50 gebelikten yalnızca bir tanesinde görülür. Basit sanılan bu durum ölüme kadar varan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, “Dış gebelik hastanın tıbbi durumuna göre çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Eğer ihmal edilerek zamanında tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olabilir” dedi.

Her evli kadın bunu bilmeli: Nadir görülüyor ama ihmal edilirse ölüme yol açıyor!

Tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Sami Şahin, “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. En sık tüplerde izlenen bir durum olmasına rağmen, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında, batında da görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

BU GRUPLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

karın ağrı

Opr. Dr. Sami Şahin, “Daha önce dış gebelik geçirenler, tüplerinden ameliyat olanlar, ria (spiral) kullanmış veya kullanmakta olan hastalar, İVF (tüp bebekle) gebe kalanlar, doğum kontrol ilacı kullananlar, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık kapanlar (gonore, klamidya), pelvik inflamatuar hastalık geçirenler, sigara içenler veya daha önce içmiş olanlar, karından ameliyat geçirenler, spontan düşük yapanlar, 40 yaş üzerindekiler, ilk ilişkileri 18 yaşından küçük olanlar, vajinal duş alanlar, infertilite hastaları dış gebeliğin daha çok görüldüğü risk gruplarıdır” ifadelerini kullandı.

İHMAL EDİLİRSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

hasta kadın

Dış gebelik ihmal edilirse ölümcül seyredebileceği uyarısında bulunan Opr. Dr. Sami Şahin, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır. Dış gebelik tedavi edilebilmektedir.

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Bu tedaviler; ilaç tedavisi, erken tanı alıp gebelik ilerlememişse (gebelik değeri ve kese boyutuna göre değişir) veya dış gebelik yırtılmadıysa; ameliyat, tüpün alınması, tüpün ağızlaştırılmasıdır.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dış gebelik doğum gebe
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