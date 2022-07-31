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Her gamerın bir numaralı ihtiyacı Rampage oyuncu koltuğu ve incelemesi

28.07.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de oyunların dayanılmaz heyecanına kendinizi kaptırmayı çok mu seviyorsunuz? Uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirmek maalesef vücut ağrılarına ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek için Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu yardımınıza koşuyor. Ayarı yapılabilen Rampage Oyuncu Koltuğu incelemesine ve alternatif ürünlere göz atmanızı öneriyoruz.

Her gamerın bir numaralı ihtiyacı Rampage oyuncu koltuğu ve incelemesi

Oyun performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri, rahatlık seviyesi. Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu, üstün özellikleriyle sizi rahat ettirip oyunun keyfini daha çok çıkarmanızı amaçlıyor. 3D kolu, ayarlanabilir sırt ve baş yastıkları, üç class amörtisörleri ve 180 derece geriye yatırılabilir gövdesiyle çok avantajlı. Teknik özelliklerinin, avantaj ve dezavantajlarının, kullanıcı yorumlarının ve benzer ürünlerin olduğu Rampage oyuncu koltuğu incelemesine geçmeye ne dersiniz?

Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu

Her gamerın bir numaralı ihtiyacı Rampage oyuncu koltuğu ve incelemesi

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Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu'nun teknik özellikleri

Kendine özgü ergonomik tasarımla geliştirilmiş Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu, uzun süre boyunca oynadığınız oyunlarda sırtı ve duruşu kolaylaştırıyor. Ürünün iki adet yumuşak ayarlanabilir yastığı bulunuyor. Sırt kısmındaki yastık, sırtı destekliyor ve baş yastığı da başı destekliyor. Vücut ergonomisine uygun yastıkları, istediğiniz konumda ayarlayarak rahat ve konforlu oturum sağlanabiliyor. Oyuncular için özel olarak tasarlanan koltuk, uzun ömürlü suni deriyle kaplanarak üretiliyor. Ürünün beş adet yüksek kilolara dayanıklı ve uzun ömürlü tekerlekleri ve 180° tam yatar mekanizması bulunuyor. Metal gövdesi uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Kademeli olarak istediğiniz sırt kademesini ayarlayarak koltuğu, kendiniz için en rahat konumda kullanabiliyorsunuz. "Rampage oyuncu koltuğu nasıl ayarlanır?" sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen cevaplayalım. Koltuğun üç class amörtisörü ile yüksekliğini istediğini hâle getirebiliyorsunuz. Dünya standartlarında üretilen bu sistemi, aşağı ve yukarı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürünün teknik özellikleri arasında üç hareketli kolu, dökme kalıp süngeri, kelebek mekanizması, polyamid sağlam ayağı bulunuyor. Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu, maksimum 120 kiloya kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Ürün; boyu 142 cm, oturma genişliği 46 cm, kol mesafesi 74 cm ve sırt genişliği 38 cm ölçülerinde üretiliyor. Oturma yeri ve tekerlekleri arasındaki mesafe 55 cm, oturma yerinden baş kısmına kadar olan mesafenin ise 93 cm şeklinde olduğu belirtiliyor. Rampage oyuncu koltuğu kurulumu için kutusunun içinden kurulum yönergesi çıkıyor. Bu doğrultuda koltuğunuzu kolay şekilde kurabiliyorsunuz.

Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu'nun avantaj ve dezavantajları

Avantajları:

  • 3D hareketli kolu bulunuyor.

  • Ayarlanabilir kafa ve bel yastığı, kullanıcılara uzun süreli rahatlık sağlıyor.

  • 180° tam yatar mekanizması, istenilen ayarda sabitlenerek uzanma konforu yaşatıyor.

  • Üç class amörtisör ile ürünün yükseklik ayarı rahatça yapılabiliyor.

  • Metal sağlam ayakları, 120 kg'a kadar ağırlığı taşıyabiliyor ve pratik biçimde hareket ediyor.

  • Kolay kurulumu sayesinde zaman kaybetmeden ve uğraşmadan kullanıma hazır hâle geliyor.

  • Dökme kalıp süngeri ve kelebek mekanizması, kaliteli kullanım sağlıyor.

Dezavantajları:

  • Suni deri kaplaması terleme yapabiliyor.

  • Maksimum 120 kg'a kadar ağırlık taşıyabildiği için 120 kg'dan daha ağır kişilerin kullanımına uygun olmuyor.

  • Bazı kullanıcılar, zaman zaman koltuğun gıcırdama yaptığını belirtiyor.

Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu'nu kullananların yorumları

Rampage oyuncu koltuğu yorumları genel olarak incelendiğinde yüksek kullanıcı memnuniyeti göze çarpıyor. Koltuğu satan alan kişilerin olumlu yorumları arasında kurulumunun oldukça kolay olduğu, uzun süre oturmaya rağmen hiç vücut ağrısı yapmadığı ve kaliteli olduğu öne çıkıyor. Ürün, birçok kullanıcının beklentisini karşılıyor ve ürünün görselde göründüğü şekliyle birebir aynı olması, kullanıcılar tarafından tatmin edici bulunuyor. Rampage Oyuncu Koltuğu yorumları arasında olumsuz değerlendirmeler de yer alıyor. Olumsuz yorumlar arasında bir ay kullanmadan sonra koltuğun gıcırdamaya başladığı ve uzun süre boyunca oturulduğunda terletme yaptığı belirtiliyor. Ürünün suni deri olması ve alt cıvatalarının yüksek kalitede olmaması, bazı kullanıcıların beklentilerini karşılamamış. Rampage KL-R56 Oyuncu Koltuğu'nun hem olumlu hem olumsuz yorumları bir arada bulunsa da yüksek kullanıcı memnuniyeti, öne çıkıyor. Ürünün teknik özellikleri beklentinizi karşılıyor ise bu ürüne bir şans vermenizi öneriyoruz.

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Her gamerın bir numaralı ihtiyacı Rampage oyuncu koltuğu ve incelemesi

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Her gamerın bir numaralı ihtiyacı Rampage oyuncu koltuğu ve incelemesi

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