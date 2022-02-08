Her gardıropta olması gereken, her kombine uyum sağlayan kışlık parçalar

Kış aylarında üşümeden ama kat kat giyinmeden şık olmak mümkün. Jean pantolon kazak kombinleri, çorapla giyilecek mini etekler, çizmeler ve diğer aksesuarlar soğuk havalarda en yakın dostunuz olacak. Farklı tarzlar yaratmak için sweatshirt modelleri de kış ayları için en etkili seçimler. Tabii hırka, atkı, bere gibi aksesuarları da unutmamak gerek. Bu parçalarla kış boyunca rahat edecek ve tarzınızla beğeni toplayacaksınız. Gelin, ufak dokunuşlarla kış stilinizi özelleştirecek giysi ve aksesuar seçeneklerine bir göz atalım!

1. Kış ayları için işlevsel ve çok şık: Kısa hırka

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Rahat etmek, sıcak kalmak ve stil sahibi görünmek istiyorsanız kısa hırkalar tam size göre. Pantolonlarınızı ve jeanlerinizi renkli, kısa hırkalarla kombinleyerek soğuk havalara estetik bir çözüm bulabilirsiniz. Son dönemde trend olan kısa hırkalar sayesinde spor şıklığı yakalayabileceğiniz gibi resmi ortamlara uygun kombinler de yapabilirsiniz. Kısa hırkaları etekler ya da triko elbiselerin üzerine giyerek farklı tarzlar oluşturabilirsiniz. Böylece okulda, evde, iş görüşmelerinde, arkadaşlarınızla kafede kahve içerken her zaman şıklığınızı koruyabilirsiniz. Gardırobuzun vazgeçilmezi olacak bu joker parçayla saatlerce ne giyeceğim diye düşünmenize gerek kalmayacak.

2. Konforlu ve çok tarz: Oversize palto

Kış şıklığı için neredeyse her dönemde trend olan oversize palto modellerine göz atın. Soğuklardan korunurken şık görünmek ve tarzınızla dikkat çekmek istiyorsanız oversize palto modellerini tercih edebilirsiniz. Üzerinize birkaç beden büyük gibi görünen bu paltolar, rahat oldukları kadar estetik bir görünüme de sahip. Gri, siyah ya da krem tonları oldukça popüler olan oversize paltolar ile günlük tarzınızı özelleştirmeniz mümkün. Dilerseniz şişme montlarda da oversize kesimi tercih edebilirsiniz. Size en çok yakışacak rengi bulmak içinse yalnızca tarzınıza ve yaratıcılığınıza güvenmeniz yeterli.

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3. Jean modelleriyle kış trendine ayak uydurun

Tarzınızı ortaya koymak için jean şıklığını kış aylarında da tercih edebilirsiniz. Günlük kombinlerin vazgeçilmez olan jean pantolon modellerine dolabınızda yer açarak kış stilinize konfor ve şıklık katabilirsiniz. Beyaz gömlek, sweatshirt, kazak ya da hırka ile kombinleyeceğiniz jean pantolonlar, farklı kesimleriyle de stiliniz için seçenekler yaratıyor. Botlarla, çizmelerle, spor ayakkabılar ve topuklu ayakkabılarla kullanabileceğiniz jean pantolonlarla her yerde şıklığı yakalayabilirsiniz. Her mevsim tercih edebileceğiniz bu ürünlerle kış aylarında da trendlere ayak uydurun.

4. Kaşmir kazak şıklığına dolabınızda yer açın!

Kış stili için vazgeçilmez olan bir diğer parça ise kaşmir kazaklar. V yaka, bisiklet yaka ya da balıkçı yaka seçeneklerinin yanı sıra kaşmir kazaklar renkleriyle de pek çok alternatife sahip. Kış ayları için en çok tercih edilen renkler ise siyah, gri, kahverengi, lacivert tonları. Hem sizi sıcak tutan hem şıklığı dolabınıza taşıyan bu parçalar sayesinde oratik kombinler yapabilirsiniz. Mini eteklerle, pantolonlarla hatta düz renk elbiselerinizin üzerine giyerek kaşmir kazaklarla farklı görünümlere imza atabilirsiniz. Bu parçayı kullanarak yapacağınız orijinal kombinler ile trendleri takip etmek oldukça kolay. Tüm bot, çizme ve paltolarınızla uyum sağlayacak olan kaşmir kazaklar; kurtarıcı parçalarınız olacak!

5. Göz alıcı çizmelerle kombinlerinizi kusursuz hale getirin!

Kış aylarının en gerekli parçalarından biri, çizmeler. Soğuk günlerde ayaklarınızı sıcak tutan ve kombininizi güzelleştiren bu ürünlerle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Özellikle tüm bacağı saran ve mini eteklerle daha çok tercih edebileceğiniz topuklu çizmeler, kışlık kombinlere kusursuz bir görünüm katacak. Topuklu çizmeler çizmeleri tayt, skinny jean, elbise ve pantolonlarınızla da kullanabilirsiniz. Çizme seçimi yaparken mont ve kabanlarınızla uyum sağlayacak renkler tercih etmek de işinizi kolaylaştırabilir. Böylece kombininiz içerisinde bir uyum elde ederek şıklığınızı garanti altına alabilirsiniz. Siz de kışlık stilinizin yıldız parçası olarak topuklu çizme seçenekleirni mutlaka değerlendirin.

6. Ayaklarınızı soğuktan korurken sportif stilinizi yansıtın: Postallar

Postallar, modası hiç geçmeyen ve her kış trend olan parçalar. Spor şıklığın vazgeçilmezi olan postal botlar etekleriniz, elbiseleriniz ve pantolonlarınızla havalı ve estetik bir görünüm yaratacak. Postal tercih ederek mini etekli kombinlerinizi daha sportif hale getirebilir kendinize has tarzınızı yansıtabilirsiniz. Ayrıca bu parçalar kış aylarında kar ve yağmurda rahat yürümek için de en iyi seçim. Hem şık hem rahat olan postal bot, kış aylarında vazgeçemeyeceğiniz bir ayakkabı alternatifi olacak. Bu botları jean pantolon ve sweatshirtler ile kullanabilir ve sportif bir görünüm elde edebilirsiniz. Farklı bir görünüm için postal botları kumaş pantolonlar ile de tercih edebilirsiniz. Ayrıca postallar ile deri etek, mont ve elbiselerin bir araya geldiği kombinler, kış tarzınızın favorisi olmaya aday.

7. Soğukta da giyilir: Yünlü Mini Etek

Soğuk havada mini etek giyilmez diye düşünmeyin ve yünlü mini eteklere dolabınızda yer açın. Bu parça; kazaklarınız, hırkalarınız ve gömleklerinizle kombinleyebileceğiniz son derece şık bir alternatif. Opak çoraplarla tercih edilen mini etekler, kış aylarında zarif bir görüntü elde etmenize yardımcı oluor. Hem şık hem dikkat çekici giyinmek istiyorsanız mini etek ve kazak kombinleri tam size göre. Çizmeler, botlar ve kabanlarla yapacağınız kombinler ile günü kurtarabilirsiniz. Dakikalar içerisinde sadece mini eteğin üstüne seçeceğiniz kıyafetinizle şıklığı ve rahatlığı yakalayın. Kış aylarının son trendlerini yakalamak için yünlü mini eteklere mutlaka bir göz atın.

8. Kombinizi daha dikkat çekici hale getirmek için tek ihtiyacınız: Atkılar

Kış kombinlerinin tamamlayıcısı atkılar sokak stilinizi renklendirecek. Soğuk havalarda hem korunmak hem şık bir son dokunuş için atkı modellerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Desenli ya da düz atkılar kış aylarında kabanınızı, montunuzu ya da paltonuzla daha dikkat çeken ve estetik bir görünüm elde etmenizi sağlayacak. Bej, siyah ya da beyaz gibi sade mont ve kaban renkleri ile renkli atkılar kullanarak kendi stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Her kış moda olan atkı çeşitlerini kendi kombinleriniz için özel bir hale getirebilir, farklı bağlama stillerini de deneyebilirsiniz. Çok yönlü olarak size en şık ve konforlu kış stilini vadeden bu aksesuarın renk ve çeşitlerine mutlaka göz atın.

9. Sportif şıklığın anahtarı: Sweatshirtler!

Markete, okula, alışverişe ya da arkadaşlarınızla buluşmaya giderken gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz sweatshirtler, kış aylarının vazgeçilmezi. Son dönem trendlerinde etek, elbise ve pantolonlarla kombinlenen sweatshirtler, 7'den 70'e herkes için harika seçenekler sunuyor. Siz de hem konfora önem veriyor hem trendleri yakalamak istiyorsanız düz renk sweatshirtler en doğru seçim. Renk çeşitliliği sayesinde bu ürünlerle kombin yapmak da oldukça kolay. Düz renk sweatshirtler ile mini eteklerinizi kombinleyerek spor şıklık yakalayabilirsiniz. Ya da ppor yaparken taytlarla kullanabilirsiniz. Böylece tek bir parçayı hayatınızın her alanında kullanabilmenin tadını çıkarabilirsiniz.

10. Kombinize farklılık katan süveterler!

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Son dönemlerin trendlerinden olan süveterlerle kış tarzınıza farklılık katabilirsiniz. Örneğin; beyaz gömlek kombinlerinde süveter kullanmak farklı ve estetik bir seçim. Ayrıca süveter modellerini etek ve elbiselerinizle kombinleyerek şık bir görünüm elde etmeniz de mümkün. Gün içinde rahat ve farklı bir görünüme sahip olmak sizin için önemliyse süveterleri kış boyunca kullanabilirsiniz. Kahve ve siyah tonlarını tercih ederek kış renklerine uyum sağlayabilirsiniz.