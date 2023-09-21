Her gün bir çay bardağı içmek yetiyor! Cildi bebek gibi parlatıyor, kemikleri güçlendiriyor

Keten tohumu, antioksidanlar açısından diğer besinlere oranla daha zengindir. Yağ asidi, Omega 3, ALA (alfa-linolenik asit), lif ve ligan içerdiğinden vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korunmasında önemli rol oynar. Keten tohumu, su ve tarçınla yapılan bu eşsiz karışımının başka cilt ve kemik sağlığı olmak üzere birçok faydası bulunuyor.

KETEN TOHUMU SÜTÜ: PARLAK CİLT, GÜÇLÜ KEMİK

Cilt Güzelliği: Omega-3 yağ asitleri ile ciltteki iltihapları azaltın, yaşlanma belirtilerini geciktirin ve cilt tonunuzu eşitleyin.

Kemik Sağlığı: Kalsiyum, magnezyum ve bor ile kemik yoğunluğunu artırın, osteoporoz riskini azaltın.

Menopoz Dönemi: Fitoestrojenlerle sıcak basmalarını hafifletin, hormonal dengeyi koruyun ve kalp sağlığınızı destekleyin.

Diğer Faydalar: Bağırsak sağlığını iyileştirin, kilo kontrolüne yardımcı olun ve liften zengin bir diyetin tadını çıkarın.

KETEN TOHUMU SÜTÜ TARİFİ

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 su bardağı su

Yarım çay kaşığı tarçın

Bal

YAPILIŞI:

Tüm keten tohumu ve suyu robottan geçirin. Bir bardağa alın ve üzerine tarçın serpin. Dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

NOT: CA. geçirmiş olanlar mutlaka doktora danışarak tüketmelidir.



