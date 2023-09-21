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    4. Her gün bir çay bardağı içmek yetiyor! Cildi bebek gibi parlatıyor, kemikleri güçlendiriyor

    Her gün bir çay bardağı içmek yetiyor! Cildi bebek gibi parlatıyor, kemikleri güçlendiriyor

    21.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tam bir antioksidan deposu bir besin olan keten tohumu, vücudun hastalıklardan korunmasında oldukça etkilidir. İçeriğinde keten tohumu bulunduran bu karşımı günde bir çay bardağı tüketmeniz halinde hem cildiniz eskisinden daha parlak oluyor hem de kemik sağlığınızı güçlendiriyor. Ayrıca menopoz döneminde olan kadınların en büyük destekçisi oluyor.

    Keten tohumu, antioksidanlar açısından diğer besinlere oranla daha zengindir. Yağ asidi, Omega 3, ALA (alfa-linolenik asit), lif ve ligan içerdiğinden vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korunmasında önemli rol oynar. Keten tohumu, su ve tarçınla yapılan bu eşsiz karışımının başka cilt ve kemik sağlığı olmak üzere birçok faydası bulunuyor.

    KETEN TOHUMU SÜTÜ: PARLAK CİLT, GÜÇLÜ KEMİK

    Cilt Güzelliği: Omega-3 yağ asitleri ile ciltteki iltihapları azaltın, yaşlanma belirtilerini geciktirin ve cilt tonunuzu eşitleyin.

    Kemik Sağlığı: Kalsiyum, magnezyum ve bor ile kemik yoğunluğunu artırın, osteoporoz riskini azaltın.

    Menopoz Dönemi: Fitoestrojenlerle sıcak basmalarını hafifletin, hormonal dengeyi koruyun ve kalp sağlığınızı destekleyin.

    Diğer Faydalar: Bağırsak sağlığını iyileştirin, kilo kontrolüne yardımcı olun ve liften zengin bir diyetin tadını çıkarın.

    keten-tohumu

    KETEN TOHUMU SÜTÜ TARİFİ

    MALZEMELER:
    1 yemek kaşığı keten tohumu
    1 su bardağı su
    Yarım çay kaşığı tarçın
    Bal

    nm

    YAPILIŞI:
    Tüm keten tohumu ve suyu robottan geçirin. Bir bardağa alın ve üzerine tarçın serpin. Dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

    NOT: CA. geçirmiş olanlar mutlaka doktora danışarak tüketmelidir.

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