Her gün yediğimiz bu gıda damarları tıkıyor! Felç riskini artıyor

Hastalık risklerinden uzak durmak için sağlıklı beslenmeye önem vermek gerekmektedir. Uzmanlar sağlıklı olmak için kahvaltının ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtmektedirler. Ancak kahvaltıda tüketilen yiyeceklerin içeriği sağlığımız için risk oluşturabilmektedir. Her gün tükettiğimiz yumurtanın damar tıkanıklığı ve felç riskini artıran besinler arasında olduğu belirtildi.

YUMURTA SARISI KİMYASAL İÇERİYOR

Robarts Araştırma Enstitüsü'nden Profesör David Spence, Stroke and Vascular Neurology dergisinde yayınlanan bir incelemede , yumurta sarısının fosfatidilkolin adı verilen ve atardamarlarınızın ateroskleroz olarak bilinen yağ tarafından tıkanma riskini artıran bir kimyasal içerdiğini öne sürdü. Bu tıkanıklıklar kanı beyinden uzaklaştırarak felce neden olabilir.

KOLESTEROL RİSKİNİ DE ARTIRIR

Yumurta sarısı da kolesterol açısından yüksektir, bu da yüksek miktarları sizin için kötü olabilir. Bununla birlikte, kolesterol derneği Heart UK'ye göre “Yumurtadaki kolesterolün kan kolesterolü üzerinde önemli bir etkisi yoktur”. Yumurta sarısı yerine yumurtanın akının yenmesinin çok daha sağlıklı olduğu belirtiliyor.

DİYABET HASTALARININ FELÇ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYOR

Geçmişte yapılan araştırmalar , günde bir yumurta tüketen diyabetli kişilerin, haftada bir yumurtadan daha azına kıyasla risklerini iki katına çıkardığını bulmuştur.

Yunanistan'da yapılan bir başka araştırma , günde bir yumurtanın diyabetli kişilerde felç riskini beş kat artırdığını buldu. Spence, “günde 10 gr yumurta (büyük bir yumurtanın altıda biri) bile koroner riski yüzde 54 artırdığını” kaydetti.

İNME RİSKİ TAŞIMAYAN KİŞİLER YİYEBİLİR

İnme riski taşımayan kişilerin günde bir yumurta yemenin muhtemelen sorun olmayacağına dikkat etmek önemlidir. Bazı araştırmalar, günde bir yumurtanın kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya bile yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. İnme ve Vasküler Nöroloji incelemesi ayrıca aşağıdaki diyet değişikliklerini yapmanızı önerir:

Nadiren kırmızı et, özellikle balık ve tavuk.

Zeytinyağı ve kanola yağı

Sadece tam tahıl

Sebze, meyve ve bakliyat

Derin yağda kızartılmış yiyeceklerden ve hidrojene yağlardan (trans yağlar) kaçının.

Şeker ve rafine tahıllardan kaçının ve patatesleri sınırlayın.

İNME RİSKİ YÜKSEK KİŞİLER