Her ilişki tutkuyla mı başlıyor? İşte bilinmesi gereken 5 ilişki gerçeği

Eşinizin ailenizi ve arkadaşlarınızı koşulsuz olarak sevmesini beklemeyin. Aynı şekilde siz de eşinizin ailesine hayran olmak durumunda değilsiniz. İlişki için sadece birbirinizi seçersiniz. Ancak birbirinizin ailesi ya da akrabaları için sağlıklı bir iletişimde olmanız önemlidir.

MUTLU ÇİFTLER HER ZAMAN BİRLİKTEDİR

Mutlu çiftlerin her an her dakika beraber olduğunu düşünüyor ya da her işi beraber yaptıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Er ya da geç herkes kendi başına zaman geçirmek ister. Birbirleriyle uyumlu çiftler kendilerine her zaman kişisel alan oluştururlar. Ve bu yalnızlığı istediğiniz için kendinizi suçlamayın. Bu, eşinizi sevmekten vazgeçtiğiniz anlamına gelmez: Aksine, duyguları korumaya ve hatta ilişkiye yeni bir hayat vermenize yardımcı olur.

BONUS!

Filmlerden veya reklamlardan "mükemmel" bir ilişkinin özelliklerini öğreniyoruz. Fakat gerçeklerle ilgileri çok az. Eşinizin küçük kusurlarını fark ettiğinizde bunu unutmayın. Her insanın hoşa gitmeyen özelliği mutlaka vardır.