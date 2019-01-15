Her ilişki tutkuyla mı başlıyor? İşte bilinmesi gereken 5 ilişki gerçeği

İLİŞKİLER TUTKUYLA BAŞLAR
Bütün ilişkiler inanılmaz bir tutkuyla başlamaz. Bu nedenle, yalnızca tutku ve kıvılcımlara değil, aynı zamanda bir kişinin yanında hissettiğiniz (veya hissetmediğiniz) güvenlik ve rahatlık hissine de dikkat etmek önemlidir. Güçlü bir ilişki için, birlikte gülüp birbirinize güvenebilmeniz çok daha önemlidir.
MUTLU ÇİFTLER AYNI ŞEYLERDEN HOŞLANIR
Her insanın kendi hobileri ve ilgi alanları vardır. Eğer operayı seviyorsanız partneriniz sevmiyorsa konuşacak bir şeyiniz olmayacağını ve birlikte mutsuz olacağınızı düşümeyin. Aksine farklı ilgi alanları eşinizin gözünde sizi daha çekici hale getirecektir.
MUTLU ÇİFTLER ASLA KAVGA ETMEZ
Asla tartışmayan çiftler genellikle umursamazlar. Sorunlarını dile getirmeyen çiftler genellikle dağılmaya gidiyor. Kötü dil ve şiddeti asla savunmuyoruz, sadece küçük atışmalardan endişelenmemelisiniz. Bu tür atışmalar her çiftin başına gelir. Siz ve eşiniz bu şekilde birbirinizi daha iyi anlamayı öğrenirsiniz.
MUTLU ÇİFTLER BİRBİRLERİNİN AKRABALARINDAN VE ARKADAŞLARINDAN ÇOK HOŞLANIRLAR
Eşinizin ailenizi ve arkadaşlarınızı koşulsuz olarak sevmesini beklemeyin. Aynı şekilde siz de eşinizin ailesine hayran olmak durumunda değilsiniz. İlişki için sadece birbirinizi seçersiniz. Ancak birbirinizin ailesi ya da akrabaları için sağlıklı bir iletişimde olmanız önemlidir.
MUTLU ÇİFTLER HER ZAMAN BİRLİKTEDİR
Mutlu çiftlerin her an her dakika beraber olduğunu düşünüyor ya da her işi beraber yaptıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Er ya da geç herkes kendi başına zaman geçirmek ister. Birbirleriyle uyumlu çiftler kendilerine her zaman kişisel alan oluştururlar. Ve bu yalnızlığı istediğiniz için kendinizi suçlamayın. Bu, eşinizi sevmekten vazgeçtiğiniz anlamına gelmez: Aksine, duyguları korumaya ve hatta ilişkiye yeni bir hayat vermenize yardımcı olur.
BONUS!
Filmlerden veya reklamlardan "mükemmel" bir ilişkinin özelliklerini öğreniyoruz. Fakat gerçeklerle ilgileri çok az. Eşinizin küçük kusurlarını fark ettiğinizde bunu unutmayın. Her insanın hoşa gitmeyen özelliği mutlaka vardır.
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