Her mutfakta var: Damarları tıkıyor, iltihaplanma yapıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Özellikle sabahları sıcak ekmek üzerine sürülen tereyağı ve margarinin yeri bir başka olurken zararlarını öğrendikten sonra yemek istemeyebilirsiniz. Peki bu yağı nasıl ayırt edeceğiz?

ORGANLARDA OKSİJENSİZLİK YAPIYOR

Damar tıkanıklığı damarlarda aşırı yağ birikiminden meydana gelir. İnsan vücudundaki tüm organlar oksijene ihtiyaç duyar dolayısıyla yeterli miktarda oksijen taşıyabilen kana ihtiyaç vardır. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen damar tıkanıklığı organlarda oksijensizliğe neden olur. Damar tıkanıklığı doktor müdahalesi ve düzenli beslenme ile düzeltilebilir. Özellikle C vitamini eksikliği damar çeperlerinin zarar görmesine neden olur. Ülkemizde pek çok insanda görülen damar tıkanıklığı tedavi edilse bile sağlıklı beslenilmediği takdirde tekrardan oluşabilir.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar tereyağı ve benzeri yiyeceklerin vücuda vereceği zararlar konusunda uyarmakta. Yaralanma sonucu ortaya çıkan kan pıhtısı potansiyel olarak tehlikeli kanamayı durdurabilecek çok önemli bir mekanizma. Bununla birlikte iyi bir sebep olmadan ortaya çıkan jel benzeri kümeler sağlığınız için ciddi problemler oluşturabilir. Endişe verici bir şekilde yedikleriniz bu süreci tetikleyebilir.

BESLENMEYE DİKKAT!

Vücutta kan pıhtılaşmasına neden olabilecek riskleri en aza indirmek için beslenmeye dikkat etmelisiniz. Margarin pıhtılaşmaya yol açabilir. Aynı zamanda margarin son yıllarda en tehlikeli yağ olan trans yağ içeriğiyle daha da tehlikeli hale gelmiştir.

HASTALIKLARA KAPI AÇIYOR

Trans yağ sağlığa oldukça zararlı bir yağ çeşididir. Bu yağ çeşidinin çok miktarda tüketilmesi; diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları gibi pek çok hastalık açısından risk oluşturur.

TRANS YAĞIN EN ÇOK BULUNDUĞU YİYECEKLER

Kek, kurabiye, turta gibi ticari unlu mamüller

Dondurulmuş pizza

Patates kızartması ve kızarmış yiyecekler

Fast food ve tüm abur cuburlar

Sütsüz kahve kreması ve margarin

ZARARLARI KORKUTUCU!

Kalp hastalığı riskinizi artırabilir

İnsülindirencini ve TİP 2 diyabeti tetikleyebilir

Aşırı kilolu veya obezite kişilerde vücuttaki iltihabı artırabilir

Trans yağlar kan damarlarınızın içlerine zarar verebilir

Koroner arter hastalığı riskini artırır

KAN PIHTILAŞMASININ BELİRTİLERİ

Nefes almakta zorluk

Genel yorgunluk

Bacak ve kollarda göğüs ağrıları gibi hassasiyet ve ağrı

Kas güçsüzlüğü

Beyne zayıf kan akışı ile ortaya çıkan kafa karışıklığı

