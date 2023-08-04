Her mutfakta var: Damarları tıkıyor, iltihaplanma yapıyor! Ağzınıza bile sürmeyin

Özellikle sabahları sıcak ekmek üzerine sürülen tereyağı ve margarinin yeri bir başka olurken zararlarını öğrendikten sonra yemek istemeyebilirsiniz. Peki bu yağı nasıl ayırt edeceğiz?
Damar tıkanıklığı damarlarda aşırı yağ birikiminden meydana gelir. İnsan vücudundaki tüm organlar oksijene ihtiyaç duyar dolayısıyla yeterli miktarda oksijen taşıyabilen kana ihtiyaç vardır. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen damar tıkanıklığı organlarda oksijensizliğe neden olur. Damar tıkanıklığı doktor müdahalesi ve düzenli beslenme ile düzeltilebilir. Özellikle C vitamini eksikliği damar çeperlerinin zarar görmesine neden olur. Ülkemizde pek çok insanda görülen damar tıkanıklığı tedavi edilse bile sağlıklı beslenilmediği takdirde tekrardan oluşabilir.
Uzmanlar tereyağı ve benzeri yiyeceklerin vücuda vereceği zararlar konusunda uyarmakta. Yaralanma sonucu ortaya çıkan kan pıhtısı potansiyel olarak tehlikeli kanamayı durdurabilecek çok önemli bir mekanizma. Bununla birlikte iyi bir sebep olmadan ortaya çıkan jel benzeri kümeler sağlığınız için ciddi problemler oluşturabilir. Endişe verici bir şekilde yedikleriniz bu süreci tetikleyebilir.
Vücutta kan pıhtılaşmasına neden olabilecek riskleri en aza indirmek için beslenmeye dikkat etmelisiniz. Margarin pıhtılaşmaya yol açabilir. Aynı zamanda margarin son yıllarda en tehlikeli yağ olan trans yağ içeriğiyle daha da tehlikeli hale gelmiştir.
Trans yağ sağlığa oldukça zararlı bir yağ çeşididir. Bu yağ çeşidinin çok miktarda tüketilmesi; diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları gibi pek çok hastalık açısından risk oluşturur.
Kek, kurabiye, turta gibi ticari unlu mamüller
Dondurulmuş pizza
Patates kızartması ve kızarmış yiyecekler
Fast food ve tüm abur cuburlar
Sütsüz kahve kreması ve margarin
Kalp hastalığı riskinizi artırabilir
İnsülindirencini ve TİP 2 diyabeti tetikleyebilir
Aşırı kilolu veya obezite kişilerde vücuttaki iltihabı artırabilir
Trans yağlar kan damarlarınızın içlerine zarar verebilir
Koroner arter hastalığı riskini artırır
Nefes almakta zorluk
Genel yorgunluk
Bacak ve kollarda göğüs ağrıları gibi hassasiyet ve ağrı
Kas güçsüzlüğü
Beyne zayıf kan akışı ile ortaya çıkan kafa karışıklığı