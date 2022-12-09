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Her oturduğunuzda küçük bir şekerleme yapmak isteyeceğiniz rahat koltuk ve kanepe modelleri

08.12.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rahatımdan ödün vermem, bir mobilyada en önemli özellik rahatlık!" diyenler; sizi dinlendiren, rahatlatan bir koltuk bulamadınız mı? Eğer cevabınız "Evet!" ise gelin, birlikte çözüm bulalım. Koltuk evde en çok vakit geçirilen alanlardan, bu yüzden rahat bir koltuk bulabilmek önemli. Hem estetik görünümüyle günümüz modasına ayak uyduran hem rahatça şekerlemelere yapabileceğiniz koltuk modellerini incelemeye ne dersiniz?

Her oturduğunuzda küçük bir şekerleme yapmak isteyeceğiniz rahat koltuk ve kanepe modelleri

Koltuk, kanepe gibi mobilya modelleri gitgide artarken bireylerin ihtiyaç ve istekleri de aynı oranda değişiyor. Bazıları göze hitap eden estetik ürünler tercih ederken kimileri "Önce rahatlık!" diyor. Ancak rahat bir koltuk modeli bulmak hiç kolay değil! Bu sebeple biz de rahatına düşkün olanlar için en iyi koltuk ve kanepe modellerini bir araya getirdik. İşte o modeller...

1. Sadeliğiyle minimalist evlerin gözdesi: Homedora Andre Köşe Koltuk Takımı

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Sadelik sevenler için L koltuk modellerinden Homedora Andre Köşe Koltuk Takımı, rahat ve konforlu ürünler denince listenin başında geliyor. Basit tasarımıyla odanın diğer eşyalarına ve düzenine kolayca uyum sağlayıp göz yormuyor. Ayrıca polyester kumaşı sayesinde aşınmaya ve yıpranmaya karşı da son derece dayanıklı. Samimi, rahat bir oturma odası dizayn etmek isteyenlerin ilk tercihi olabilir.

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2. Şıklık ve konfor bir arada: Sirius Koltuk Takımı

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İki kanepe ve bir koltuğuyla hem gösterişli görünen hem rahatlık sağlayan Sirius Koltuk Takımı, konfor isterken aynı zamanda şıklığından taviz vermeyenlerin kullanabileceği bir ürün. Bu koltuk takımı, gündüzleri misafirlerinizi güvenle ağırlamanızı sağlıyor ve film gecelerinde de size konfor sunuyor. Kahve ve bej renklerini bir araya getiren bu şıklığı evinizin bir parçası yapmaya ne dersiniz?

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3. "Ben yayılmayı seviyorum!" diyenler şöyle buyursun: Uludağ Köşe Koltuk Takımı

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Tamamen gürgen ağacından üretilen ve yıpranmalara karşı dayanıklılık gösteren Uludağ Köşe Koltuk Takımı, koltukta öğlen şekerlemelerine doyamayanlar, uzanarak film izlemeyi sevenler için doğru tercih olabilir. Yumuşak dokusu ve krem rengiyle bulunduğu ortama sıcacık bir hava katar. Gününüzün büyük bir kısmını geçirebileceğiniz bir koltuk takımı arıyorsanız güvenle alıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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4. Evinize sportif bir hava katın: Ghost Koltuk Takımı

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Modern ve lüks olmayı aynı anda başarmak hem zor hem iddialı. Modern havasıyla güne uyum sağlayan, sportif görünümüyle evinize hareket katan Ghost Koltuk Takımı, modaya uygun yaşayanlar için iyi bir seçenek. Yumuşak dokulu, keten kumaşı cildinizi rahatsız etmiyor ve rahatına düşkün olanları kendine hayran bırakıyor. Üstelik koltukta bulunan hareketli sırt özelliği sayesinde onu istediğiniz zaman konforlu bir yatağa da çevirebiliyorsunuz.

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5. Salonu küçük olanlar için: Magic Katlanır Yataklı Koltuk

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Antrasit renk Magic Katlanır Yataklı Koltuk takımı; istediğinizde koltuk, istediğinizde yatak olabilen; yüksek konfora sahip tasarımıyla minimal evlere pratik bir çözüm sunuyor. Özellikle salonun her yerine uyum sağlayabilen, simetrik köşeleri sayesinde evinizi kolayca dizayn edip alan tasarrufu yapabilirsiniz. Aynı zamanda kadife döşemesinin yumuşacık dokusu, keyifli dinlenme anları yaşamanıza katkı sağlar.

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6. Salonunda vintage ve modern bir hava isteyenler: Ares Koltuk Takımı

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Şıklığı, zarafeti ve özel el işçiliğiyle klasik ve modern bir görünüm arayanlar; eğer Ares Koltuk Takımı ile daha önce karşılaşmadıysanız şimdi tanışmanın tam zamanı! Kadife döşemesi ve yüksek kalite el işçiliğiyle size, klasik ve modern tasarımı bir arada sunan bir oturma odası vadediyor. Geriye doğru dönen sırt mekanizması sayesinde yatak olabilen bu koltukta ailenizle birlikte eğlenceli bir film gecesi yapabilirsiniz.

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7. Farklı bir tarz arayanlara: Pafu Nitta İkili Koltuk Patchwork

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Tek kişilik bir yatak olabilme potansiyeline sahip Pafu Nitta İkili Koltuk; koltuğunu yatak olarak kullanmak isteyenlere özel üretiliyor. Son derece basit bir şekilde yatak hâline gelerek kısa şekerlemeler yapmak isteyenleri sevindiriyor. Pafu koltuk, en iyi yataklı koltuk modelleri arasında. Ayrıca evinizde misafir odanız bulunmuyorsa gelen misafirleriniz için bu koltuğu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Olağan seçimlerin dışında bir koltuk: Homedora Issac Köşe Koltuk Takımı

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Birbirinden ayrılarak iki ayrı koltuk hâline gelebilen Homedora Issac Köşe Koltuk Takımı'nı ayrı ayrı oturtmak istediğiniz konuklarınızı ağırlarken kullanabilirsiniz. Yastıklı dizayna sahip kanepe, uzun boyutu ve kabarık minderleri sayesinde rahatlık sağlıyor. Üstelik şehrin içindeki modern tasarımlı evlere şık bir görünüm katıyor. Ürüne dâhil olan kırlentlerine sırtınızı yaslarken kahve keyfinizin tadını çıkarabilirsiniz.

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9. Sadeliğin ve şıklığın peşinde koşanlara: Tarzı Özel Puzzle Köşe Koltuk Takımı

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En çok tercih edilen modellerden olduğu için listeye girmeyi hak etmiş bir ürün! Puzzle Köşe Koltuk Takımı, ahşap ile grinin uyumunu yansıtan şık tasarımıyla sadeliğin tercih edildiği evlerin gözdesi. Kuş tüyü yastıklarda yatıyormuş gibi hissettiren dokusuyla rahatına düşkün olanların düşünmeden alabileceği koltuk modelleri arasında bulunuyor. Konforu ön plana çıkaran koltuk takımı sayesinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

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10. Yalnızlığı sevenlere: Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk

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Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk'ta kitap okurken ya da kahvenizi yudumlarken vakit geçirebilirsiniz. Ayarlanabilir sırt mekanizması sayesinde kanepeden yatağa hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Katlanabilir özelliği sayesinde onu çok küçük alanlara dahi kolayca sığdırabilirsiniz. Üzerinde huzurlu bir uyku çekebilir veya uzun sohbetler esnasında rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Küçük alanlara işlevsel çözümler arayanlar için harika bir seçim!

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