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Canlı yayında şok sözler! "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı"

01.11.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Karahan olayından kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Karadağ, sevgilisi için bu kez de "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken beni cinsel ilişkiye zorladı. Ama sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzıma yastıklar dayadı" dedi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları

Canlı yayında şok sözler! "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı"

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Akılalmaz iddialarla canlı yayına katılan Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ

Sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını buldu.

Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında herkesi şaşkına çeviren bir bilgiye de ulaştı.

Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı.

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ANNESİNİ SUÇLADI

Canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı annelerini suçladı.

Babasının kahrından öldüğünü annesinin dayısının cinayetinde parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı.

Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti.

Tarlada bulanan kafatasının incelemeye alındığı belirtilerken, talihsiz adamın yakınlarından DNA eşleştirmesi için kan örneği alındığı ifade edildi.

"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI"

Fatma Karadağ bu kez de sevgilisi ile ilgili "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken beni cinsel ilişkiye zorladı. Ama sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzıma yastıklar dayadı. Soğuk suyun altında da kaldım. Burnumu ve dudaklarımı patlattı." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'da kan donduran sözler: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, her gün yıkadıMüge Anlı'da kan donduran sözler: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, her gün yıkadı


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cinayet Müge Anlı
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