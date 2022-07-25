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Her şey küçük bir sivilceyle başladı! “Burnumun ucunda çıktı, hayatımı kabusa çevirdi”

25.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Melissa Fife, burnunun ucunda çıkan küçük bir sivilcenin hayatının tamamen değiştirdiğini anlattı. Sivilcenin yara izine dönüşmesiyle beraber bir doktora gittiğini ifade eden Fife, cilt kanseri olduğunu öğrendi. 7 saatlik operasyonun sonunda kanserli dokudan kurtulduğunu söyleyen Fife, uzun bir süre boyunca burnun ucunda bir açık yarayla yaşamak zorunda kaldı.

Her şey küçük bir sivilceyle başladı! “Burnumun ucunda çıktı, hayatımı kabusa çevirdi”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan Melissa Fife isimli bir kadın burnunun ucunda sürekli olarak büyüyen bir sivilce çıktığını fark ettiğinde hemen doktora başvurdu. Sivilcesinin etrafındaki derinin pul pul döküldüğünü anlattığında doktorlar cilt kanseri belirtileri gösterdiğini söylediler. Bölgeye biyopsi yapılmasının sonucunda bazal hücreli karsinom cilt kanseri olduğuna dair teşhis konuldu.

AMELİYAT OLDU

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Lokal anestezi altında yapılan ve kanserli dokunun kesildiği bir operasyon olan Mohs ameliyatı için bıçak altına yatan Fife, kanserli dokunun doktorların tahmin ettiğinden daha derinde olduğunu fark ettiklerini söyledi. Tam 7 saat süren, 4 aşamalı prosedürün sonucunda Fife’in kanserli dokusu çıkartıldı. Ancak burnun ucunda açık bir yara kaldı.

Fife, "Tüm prosedür yedi saat sürdü, ardından doktor bana bir sonraki hafta bir plastik cerrahla başka bir ameliyat için randevu verdi. Benim için çok duygusal bir dönemdi. Aynaya her baktığımda kendime engel olamadan ağlıyordum” dedi.

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YENİDEN YAPILANDIRILDI

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Burnundaki ameliyat izlerinin iyileşmesinin ardından oluşan açık yarayı kapatabilmek için Fife’in köprük kemiğinin üzerinden bir deri alındı. Görüntüsünün eski gibi olmadığı için sosyal anlamda kendisini kötü hissettiğini belirten Fife,iyileşme sürecinde bakış açısını tamamen değiştirdi.

Sosyal medyadan kendisiyle benzer durumları yaşayan insanlara ilham vermek istediğini söyleyen Fife,”Yüzüme bir parça kurumuş, ölü zombi derisi dikilmiş gibi görünüyordu. Yara açıkken saklanmak istedim ama kendimden saklandığımı fark ettim. Burnumun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorum çünkü insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum.İnsanların iyileşmenin zaman aldığını ve hayatın durmak zorunda olmadığını görmelerini istiyoru” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri kanser
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