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Her şey ufak kırışıklıkla başlamıştı! 'Fil adam' gibi hisseden adam ameliyattan sonraki görüntüsünü paylaştı

25.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltte ortaya çıkan ve önemsiz görülen basit değişimler büyük problemlere yol açabiliyor. Alan Findlay'da burnunda yaşanan değişimlerin ardından ciddi bir cilt rahatsızlığı olan rinofimi hastası olduğunu öğrendi. Uzun yıllar boyunca verdiği mücadelenin ardından ameliyat olan Alan değişimini paylaştı.

Her şey ufak kırışıklıkla başlamıştı! 'Fil adam' gibi hisseden adam ameliyattan sonraki görüntüsünü paylaştı

İskoçya'da yaşayan 56 yaşındaki Alan Findlay, rosacea denilen gül hastalığına sahipti. Uzun bir süredir rosacea ile mücadele eden Alan, yıllar sonra burnu etkileyen rinofimiye yakalandı. Rinofima derinin burun çevresinde kalınlaştığı daha şiddetli cilt hastalığı olarak biliniyor. Alan burnunda yaşanan değişimlerin ardından kendini 'Fil adam' olarak hissettiğini belirtti.

KIRIŞIKLIKLAR ZAMANLA BÜYÜMEYE BAŞLADI

Alan, “2018 yılı civarında burnumda bir farklılık hissetmeye başladım. Sağ tarafta kırışıklıklar oluşmaya başladı. Bir yıl içinde daha da büyüdüler. Korkunç göründüğümü biliyordum çünkü insanlar bundan bahsediyordu. Sosyal hayatım kötüleşti, pek dışarı çıkmıyordum. Kendime güvenim yoktu.

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"GÖRDÜĞÜMÜZ EN KÖTÜ ÖRNEK"

“Kafamda biraz fil adam gibi olduğumu hissettim. Aşağı yukarı kendimi kestim."
Alan, görünüşünün ruh sağlığı üzerinde gerçek bir etkisi olduğunu söyledi.
"Yalan söylemeyeceğim, beni etkiledi ama yine de karım Rowan'ın beni kliniğe götürmesi zordu." Rowan cevaplar için internette arama yaptı ve sonunda rinofimi lazerlerle tedavi etmede uzmanlaşmış bir kliniğini buldu. Prosedürleri yürüten Dr Cormac Convery, Alan'ın "neredeyse kesinlikle gördüğümüz en kötü örnek" olduğunu söyledi.

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İLK OPERASYON BEŞ SAAT SÜRDÜ

Durumu o kadar kötüydü ki, lazer tedavisinin bir seans yerine iki seansta yapılması gerekiyordu ve doktor sonucun ne kadar iyi olacağından emin değildi. İlk prosedür Mart ayında gerçekleştirildi ve yaklaşık beş saat sürdü. Daha sonra iki ay sonra ikinci bir operasyon geçirdi ve bu da iki buçuk saat daha sürdü. Şimdi, Alan ameliyat sayesinde yaşama sevincini yeniden kazandı. Dedi ki: "Kulağa basmakalıp geldiğini biliyorum ama onlar bana hayatımı geri verdiler.

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"İNANILMAZ BİR DÖNÜŞÜM"

Alan, “Bu inanılmaz bir dönüşüm. Öncesi ve sonrasını karşılaştırdığınızda, benim için kesinlikle hayat değiştiriyor." Alan'ın kendine olan güveni, tedavisinden bu yana büyük ölçüde arttı. "Noel bu yıl farklı olacak, kendime çok daha fazla güveniyorum. Sosyalleşmek için dışarı çıkacağım."

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