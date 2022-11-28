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Her şeyin uygulaması! Elon Musk, Twitter 2.0 için bilinmesi gerekenleri gözler önüne serdi: Slayt detayı...

28.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk "Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması" dönemini başlatıyor. Sosyal medya platformunun yeni sahibi olan ünlü milyarder, Twitter 2.0 için bilinmesi gereken tüm ayrıntıları kişisel hesabı üzerinden paylaşarak gözler önüne serdi. Şirket toplantılarında kullanılan slaytları da takipçileriyle paylaşan Musk, Twitter 2.0'da hangi yeniliklerin olacağını, Twitter kullanıcılarını nelerin beklediğini açıkça ortaya koydu.

Her şeyin uygulaması! Elon Musk, Twitter 2.0 için bilinmesi gerekenleri gözler önüne serdi: Slayt detayı...

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da her gün yeni bir olaya imza atan ünlü milyarder Elon Musk, artık "Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması" döneminden söz etmeye başladı. Daha önce birçok kez "Her Şeyin Uygulaması" ifadesini sıkça kullandığı görülen ünlü milyarderin, Twitter 2.0 kapsamında sosyal medya platformunda yapacağı şeyler ise oldukça dikkat çekici olacak gibi. Musk, bunu Twitter 2.0 için bilinmesi gereken tüm ayrıntıları kişisel hesabı üzerinden paylaştığı materyallerle kanıtladı. İşte detaylar...

"TWITTER 2.0: HER ŞEYİN UYGULAMASI"

Twitter'ın sahibi Elon Musk, dün şirket toplantılarında kullanılan slaytları paylaşarak Twitter 2.0 ile ilgili tüm ayrıntıları açıkça ortaya koydu. Twitter'a gelecek bazı özelliklerin ve büyüme hedeflerinin de yer aldığı o slaytlarda bu yeni döneme "Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması" adının verildiği görüldü.

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Slaytlardan biri Twitter'a günde yaklaşık 2 milyon yeni kayıt olduğunu ve kullanıcıların her zamankinden daha aktif olduğunu gösteriyor. Ayrıca nefret söylemi izlenimlerinin düştüğü gözleniyor.

Elon Musk1

TWITTER 2.0 İLE YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR!

Slaytlardan bazıları da Twitter 2.0 ile gelecek yeni özelliklerden bahsediyor. Slaytlarda gösterilen özellikler ise şöyle sıralanıyor:

  • Uzun biçimli tweet'ler
  • Eğlence biçiminde reklam
  • Video
  • Şifrelenmiş DM'ler
  • Mavi tikli Twitter Blue'nun yeniden başlatılması

TWITTER, "GÖRÜNTÜLEMELERİ" DE DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan, uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un tespitine göre, Twitter, tweet'lerin altında bulunan ve o tweet'i kaç kişinin görüntülediğini gösteren "Görüntülemeleri" (Views) de değiştiriyor.

wong

Wong'a göre Twitter bu kısmı "Doğrulanmış Görüntülemeler" (Verified Views) olarak değiştirmek için çalışıyor.

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