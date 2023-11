"Her şeyin uygulaması" planı işliyor! Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'ten iş arama aracı

Bir zamanlar sohbet, çöpçatanlık, ödeme, sosyal medya ve taksi çağırma gibi hizmetleri tek bir uygulama içinde sunması nedeniyle “her şeyin uygulaması” olarak anılan WeChat’i öven Musk, “Twitter’ı ona yakın bir hale getirebilmek bile inanılmaz büyük bir başarı olur” demişti. Bu ve bunun gibi çıkışlar, herkesi Elon Musk'ın X'i "Her şeyin uygulaması"na çevirmekle ilgili bir plan kurduğu inancına itmişti. Nitekim yakın zamanda The Verge tarafından paylaşılan bir toplantının tam metni, tam da denildiği gibi, X'in yakın gelecekte "Her şeyin uygulaması" olabileceğini gösterecek şekilde, X'in kullanıcıların finansal dünyasının merkezi haline gelebileceği ve bir flört uygulamasına dönüştürebileceğini ortaya koymuştu.

X'TEN İŞ ARAMA ARACI!

Şimdi ise "Her şeyin uygulaması" planına paralel bir adım atılarak, X'in LinkedIn benzeri iş arama aracının artık yayına girdiği iddia edildi.

Engadget, konuyla ilgili haberinde, X'in iş arama özelliğinin, Elon Musk tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji şirketindeki açık pozisyonlarla doldurulmuş göründüğünü belirtti. Ayrıca şu anda SpaceX, Tesla ve Neuralink'in yanı sıra X ve Musk'ın en yeni girişimi x.ai için listelenen pozisyonlar olduğu söyleniyor.

Bu özellikte kullanıcılar iş ilanlarına ve açıklamalarına göz atabiliyor, ancak X'teki pozisyonlar için yapılacak bir başvuruyu bile tamamlamak için üçüncü taraf sitelere yönlendirme yapılıyor.

Öte yandan şirketin bireysel ilanların platformda daha kolay paylaşılabilmesi için "iş kartlarını" test ettiği de söyleniyor.

DAHA İDDİALI PLANLARA DAİR İŞARET

Ancak şirketin "her şeyin uygulaması" planında iş ve kariyer odaklı özellikler için daha iddialı planları olduğuna dair bazı işaretler mevcut. Örneğin şirket, kısa süre önce gizlilik politikasını güncelleyerek "iş başvuruları ve önerileri" için kullanıcıların istihdam geçmişiyle ilgili verileri toplayabileceğini belirtti. Bu, X için bir tür işe alım özelliğine ya da ileride daha gelişmiş iş bulma özelliklerine işaret ediyor olabilir.