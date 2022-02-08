Her türlü kumaşı boyamanızda yardımcı olacak en iyi kumaş boyaları

Her yıkama sonrası kıyafetler eski canlılığını ve rengini kaybeder. Rengi solan kumaşları atmak yerine boyayarak yenilemek mümkün. Hatta kıyafetleriniz üzerine resimler çizip yazılar yazarak özelleştirebilirsiniz. Toz, kalem, akrilik gibi birçok kumaş boyası çeşidi bulmak mümkün. Fakat uygulama yapacağınız kumaş cinsine uygun boya seçmek çok önemli. Aksi takdirde sonuç hüsran olabilir. "Kumaş nasıl boyanır? ya da "En iyi kumaş boyası hangisi?" gibi birçok sorunun cevabını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Siz de kumaşlarınız için en iyi boyaları arıyorsanız yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesinde kıyafetlerinizi yeniden renklendirin

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dylon Kumaş Boyası, pamuk, keten ve viskon kumaş türündeki tüm kıyafet, nevresimi, masa örtüsü ve havlularınızı renklendirebilmenizi sağlar. Ancak üzerinde arma veya desen bulunan kıyafetlerinizi ürünle boyamak istenmeyen sonuçlara neden olur. Unutmadan bir hatırlatma daha yapalım. Ürün, çamaşır suyu nedeniyle ağarmış lekeleri boyamaz. "Toz kumaş boyası nasıl kullanılır?" derseniz kısaca açıklayalım. İlk olarak boyayı açmadan önce mutlaka eldiven giyin. Çamaşır makinenizin kazanına toz boyanın tamamını dökün. Boyanın kumaşa iyice sabitlenmesi için 500 gram sofra tuzu ilave edebilirsiniz. Daha sonra boyamak istediğiniz kumaşı makine içerisine koyun ve 40 derece sıcaklıkta, pamuklular ayarında, ön yıkama yapmadan çalıştırın. Yıkama işlemi bittiğinde makinenizin kapağını açmadan deterjan bölümüne bir miktar deterjan koyun ve 40 derece kısa programda tekrar yıkama yapın. Son olarak yıkanmış ürününüzü asarak kurutabilirsiniz.

2. Rengarenk tişörtler için

Tişört, pantolon, çanta ve diğer pamuklu kumaş yüzeylere Artline Shirt Marker'la desenler çizip boyamanız mümkün. Yeni bir dokunuş ile tüm kıyafetlerinizin havasını değiştirebilirsiniz. Uç kalınlığı 2.0 mm olan tekstil kalemini uygulamak oldukça basit. İlk olarak boyanın kumaşın arka yüzeyine geçmesini engellemek için arkasına bir kağıt yerleştirin. Sonsuz hayal gücünüzle kumaş üzerine istediğiniz deseni uygulayabilirsiniz. Uygulama sonunda ılık ütüyle sabitleme işlemi yaparsanız daha kalıcı sonuç elde edebilirsiniz. Ayrıca Artline Shirt Marker, zararlı maddeler içermediği için çocukların kullanımı için de güvenli. Çocuğunuzla birlikte tişörtüne sevdiği çizgi film karakterini çizip boyayarak eğlenceli bir aktivite yapabilirsiniz.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Şimdi tüm kumaşları boyama zamanı

Uzun zamandır kullandığınız ve tasarımından sıkıldığınız kumaş ürünlerinizi ya da düz ve tek renk çamaşırlarınızı kolayca renklendirmek için ürün arayışındaysanız harika bir boyayla karşınızdayız. Kumaş ürünlerinizi renklendirmek için en kaliteli kumaş boyası arasında yer alan Pebeo Setacolor Kumaş Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Boyayla açık renkli kumaşlarda uygulama yapmak mümkün. Fırça veya şablon kullanarak kolayca uygulama yapabilirsiniz. Yüzeye uygulama yaptıktan sonra kurumasını beklemeli ve ardından kumaşın arka yüzünden buharsız ütü yaparak boyayı sabitlemelisiniz. Yenilediğiniz tişört, pantolon ya da kazağınızı elde veya çamaşır makinesinde 30 derece sıcaklıkta yıkabilirsiniz.

4. Rengi solan kıyafetlerinizi atmayın

Kumaş boyamanın zahmetli olduğunu düşünüyorsanız Viktoria Toz Kumaş Boyası'yla evinizde kısa sürede boyama yapabilirsiniz. Rengi solan kıyafetlerinizi boya sayesinde eski rengine kavuşturmanız mümkün. "Viktoria Toz Kumaş Boyası nasıl uygulanır?" derseniz kısaca bahsedelim. Boyama öncesinde kumaşın temiz olduğundan emin olmalısınız. Böylece düzgün bir renk sonucu elde edebilirsiniz. Çamaşır makinesinin ikinci deterjan bölümüne kumaş toz boyasını, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 yemek kaşığı sirkeyi ilave etmelisiniz. Yumuşatıcı bölmesine boya sabitleyiciyi de ekledikten sonra boyama işlemi yapacağınız kumaşı makineye yerleştirip 80-90 derecede sıkma yapmadan çalıştırmalısınız. Yıkama işlemi sonlandığında kumaşı ıslak şekilde sererek kurutabilirsiniz.

5. Hayal gücünü kullanarak kendi tişörtünüzü tasarlayın

Kumaş ürünlerinizi ikinci bir ürüne ihtiyaç duymadan renklendirmeye ne dersiniz? Rich Akrilik Kumaş Boyası'yla tüm kumaş yüzeylerde çalışabilirsiniz. Su bazlı boyanın kapatıcılığı oldukça fazla. Birçok renk çeşidi bulunan ürün, iki boyayı karıştırarak yeni bir renk elde etmeye de olanak sağlar. Uygulamaya başlamadan önce tişörtünüzü yıkayıp temizlemeniz gerekir. Tamamen kuru kumaş üzerine fırçayla uygulama yapabilirsiniz. Farklı kalınlıkta fırçalar kullanarak ince çizgiler elde edebilir veya geniş yüzeyleri kolayca boyayabilirsiniz. Boyama işlemi tamamlandıktan 1 gün sonra tişörtü ütüleyerek boyayı sabitlemelisiniz.

6. Batik desenlerle farklılık yaratın

Artdeco Sprey Kumaş Boyası'nı pamuk, viskoz ve yün gibi kumaş yüzerlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Açık renkli kumaşlar için üretilen boya, lekesi çıkmayan kıyafetlerinizde istediğiniz gibi desenler oluşturmanızı sağlar. Su bazlı ve kokusuz olduğu için kolay kullanılır. Kumaş üzerine tercih ettiğiniz renkteki boyayı püskürterek uygulayabilirsiniz. İki renk boyanın birbirine karışarak batik desenler elde etmek isterseniz kumaşı ıslatıp ardından boyayı püskürterek istediğiniz deseni elde edebilirsiniz. Kuruyan boyayı kumaş üzerine ütü yardımıyla sabitledikten sonra elde ya da çamaşır makinesinde yıkanarak kumaşı temizleyebilirsiniz.

7. Sevdiklerinize özel hediye hazırlamak ister misiniz?

Sevdiklerinize hediye bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Onlara kendi el emeğinizle hazırladığınız bir hediye vermek, özel hissettirir. Çocuk tişörtlerine eğlenceli resimler çizerek veya bebek tulumlarına isim yazarak kişiselleştirmek ister misiniz? En iyi kumaş boyası markası arasında yer alan Edding Tekstil Kalemi'yle kumaş yüzeylere istediğiniz desenleri kolayca çizebilirsiniz. Boya, polyester haricindeki tüm kumaşlarda kullanıma uygun. Mat ve fosforlu renk seçenekleriyle farklı modeller oluşturabilirsiniz. Kumaş üzerine uygulama yaptıktan sonra buharsız ütüyle boyayı sabitleyebilirsiniz. Temizlik işlemi için boyadığınız ürünü 60 dereceye kadar gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

8. Daha yoğun siyahlar için

Siyah renkli kumaşlar zamanla solar. Siz de siyah renklerden vazgeçemiyor ve eski canlılığını kaybetmesi canınızı sıkıyorsa en iyi kumaş boyası arasında yer alan HEITMANN Simplicol Toz Tekstil Kumaş Boyası'nı mutlaka denemelisiniz. Pamuk, viskoz, keten ve harmanlanmış kumaşlarda kullanılan ürünle kumaş boyamak oldukça kolay. Üstelik ekstra sabitleyici kullanmanıza da gerek yok. Çamaşır makinesinde kolay ve güvenli bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Boya poşetini kesip siyah kıyafetlerinizle birlikte çamaşır makinesinin tamburuna yerleştirmelisiniz. Ardından ön yıkama yapmadan makinenizi çalıştırmanız yeterli. Yıkama tamamlandığında kıyafetlerinizi ipe sererek kurutabilirsiniz.

9. Kabartmalı desenlerle yenilik sırası çanta ve ayakkabılarda

Pebeo Line 3 Boyutlu Multisurface Kontür Boyası, kumaş çanta, ayakkabı veya tişörtlerde kabartmalı bir desen elde etmenizi sağlar. 3 boyutlu özgün desenlerle yeni bir görünüme kavuşan parçalarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Zahmetsiz uygulama yapabileceğiniz boyayı tüpten sıkarak fırça ya da boya spatulası yardımıyla kumaş yüzeye sürebilirsiniz. Boyanın sabitlenmesi için herhangi bir uygulama yapmanıza gerek yok. Ayakkabı, tişört ya da çantanız 24 saatlik kuruma süresinin ardından kullanıma hazır. En sevdiğiniz ürünleri yenilemek işte bu kadar kolay! Unutmadan belirtelim, ürünle boyanan kumaşları en az 72 saat sonra yıkamalısınız.

10. Çizgilerle yeni bir dokunuş için

Kumaş yüzeylerde tarzınızı yansıtmak ve yaratıcılığınızı konuşturmak isterseniz kalem şeklindeki boya ürünlerini tercih edebilirsiniz. Böylece hayal gücünüzü özgür bırakarak istediğiniz desenlere kolayca ulaşabilirsiniz. Profesyonel boyama yapan Pebeo Setaskrib+ Opaque Kumaş Boyama Kalemi'yle ister yazı yazın ister boyama yapın. Ürünü birçok kumaş yüzeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yüksek kapatıcılık gösteren kalem şeklindeki boya, mat ve güçlü bir görüntü elde etmenizi sağlar. Su bazlı ürünü uyguladıktan 5 dakika sonra buharsız ütüyle ütüleyerek boyayı sabitleyebilirsiniz. 40 derece sıcaklığa kadar elde ya da çamaşır makinesinde yıkayarak boyanan ürünü temizleyebilirsiniz.

11. Modayı takip edenlere

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Rengi solmuş veya modası geçmiş kıyafetlerinizi kolayca yenilemek mi istiyorsunuz? Renk skalası geniş Dylon Pod Kumaş Boyası'yla canlı renkler elde edebilirsiniz. Ancak renk seçimini dikkatli yapmalısınız. Boyayı uygulamak ise oldukça kolay. Boyama yapacağınız ürünü çamaşır makinesine yerleştirin. Boyayı dikkatli bir şekilde açın ve üzerindeki jelatini çıkarın. Makinenin tamburuna ürünü yerleştirin ve 40 derecede ön yıkama yapmadan uzun programda çalıştırın. Yıkama tamamlandığında kapağı açarak boya kutusunu çıkarın. Deterjan bölmesine bir miktar deterjan koyarak makineyi 40 derecede ve kısa programda çalıştırın. İşlem tamamlandığında ürünü ipe asarak kurutabilirsiniz.