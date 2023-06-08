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'Her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar' Bu kez de o lezzeti sahiplendiler! 'Yunanistan lütfen kendine gel' O yemeğin ismi...

08.06.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bir firma, Yunanistan ve Türkiye’nin de dahil olduğu listede yöresel yemekleri puanladı. Yunanistan listede birinci olurken, Yunan medyası ise kokoreçi geleneksel Yunan lezzeti olarak niteledi. Yunanistan’ın kokoreçi sahiplenmesine vatandaşlar “Yunanistan lütfen kendine gel” diye tepki gösterdi. Kokoreçin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirtip "Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar" dediler.

'Her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar' Bu kez de o lezzeti sahiplendiler! 'Yunanistan lütfen kendine gel' O yemeğin ismi...

Otantik ve yöresel lezzetleri ülkeler arasında sıralamasıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yemek eleştiri firması, son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini puanladı. İçerisinde Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu listede Yunanistan 4.6 puan alan ‘kokoretsi’ ile birinciliği alan ülke oldu. Türkiye ise aynı listede kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42’nci sırada yer aldı. Yunanistan medyasında bunun ‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberle verilmesi ise Türkiye’de tartışmalara neden oldu. Yunanistan medyası daha önce de Türk mutfağına ait olan Türk kahvesi, baklava ve cacık gibi birçok yemeğin kendi kültürlerine ait olduğunu iddia etmişti.

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"KOKOREÇ HAKKINDA BOŞ YERE BİZİM DEMESİNLER, ÇÜNKÜ KOKOREÇ BİZİM"

‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun, “Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler, ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye’de” dedi.

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"YUNANİSTAN LÜTFEN KENDİNE GEL"

Kokoreçin Türk mutfağına ait olduğunu belirten bir vatandaş, “Yunanistan’ın tabii bazı girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Yunanistan lütfen kendine gel. Bizim yemeğimiz, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin, kokoreç bizim” diye konuştu.

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"KOKOREÇ BİZE AİT, KİMSEYE VERMEYİZ! ONLAR HER YAPTIĞIMIZI SONUNA BİR KELİME KOYUYORLAR, DEĞİŞTİRİYORLAR"

İşletmeci Erkut Sürel ise, kokoreçin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirterek, “Zaten sakatatın her tarafından faydalanıyoruz. Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz. Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar, değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler Türkiye’deki kokoreçi tatsınlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kokoreç Türkiye Yunanistan yemek

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