'Her yer yıkıldı ama o yerinde duruyor' Dikkat çekmesi için koymuştu... Görenleri şaşkına çeviriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yüzlerce bina yerle bir olmuştu. Hatay’ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde de birçok bina depremde ağır hasar aldı. Bu binalardan en dikkat çekeniyse, 4 katlı olan ve üzerindeki minibüsle bölge halkı tarafından bilinen araç parçalarının satıldığı iş yeri. Depremi ağır hasarla atlatan binanın çatısındaki minibüsse, depremde yerinden kıpırdamadı. Çatıdaki minibüs, boşaltılan iş yerinin üzerinde görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

"HER YER YIKILDI AMA 4. KATTAKİ ARABA YERİNDE DURUYOR"

Sanayi sitesinde iş yeri bulunan araç ustası Mustafa Uludağ, "Bu arkadaşımız, oto çıkmacısı. Sırf görünsün ve dikkat çeksin diye bu aracı çatıya koydu. Bu bina ağır hasarlı, şu anda kendisi başka bir yere taşındı. Sırf ilgi çeksin diye çatıya koydu, depremde de aşağı düşmedi. Dükkan boşaldı, herkes gitti bir tek minibüs kaldı. Her yer yıkıldı ama 4. kattaki araba yerinde duruyor. İlginç geliyor insana her yer yıkıldı orada. Yaklaşık 1 buçuk yıldır orada" dedi.

"SIRF İLGİ ÇEKMEK İÇİN ÇATIYA BU ARACI KOYMUŞTU"

Araç ustası Mustafa Erbolat, iş yeri sahibinin aracı çatıya dikkat çekmesi için koyduğunu belirterek, “Antakya’da adeta kıyamet koptu. Herkes gitti bu bölgedeki bir tek çatıdaki araç kaldı. Yedek parçacıydı, sırf ilgi çekmek için çatıya bu aracı koymuştu. Depremden sonra tam ilgi çeker hale geldi. Depremde her yer yıkıldı ama bu araba düşmedi” dedi. (İHA)



