Her yerde tiril tiril gezmenizi sağlayacak en iyi seyahat ütüsü çeşitleri

Evden uzak olduğunuz ama ev konforunu yaşamak istediğiniz anların bazı kurtarıcıları var, seyahat ütüleri gibi. Gittiğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir ütü olacağı garanti değilse ve kocaman bir ütüyü valizinize sığdırma imkanınız yoksa, çoktan seyahat ütüsü kullananlar arasına girme zamanınız gelmiş!

İncelediğimiz seyahat ütüsü yorumları sayesinde öğrendiğimiz küçük bir tüyoyu da paylaşalım: Koca koca ütüleri çalıştırmak istemeyenler evlerinde de bu minik canavarları tercih etmeye başlamış! Kablolu, kablosuz, dikey, yatay olmasına ya da ekstra fonksiyona göre değişen seyahat ütüsü fiyatları arasında bütçenize uygun bir seçenek olduğuna eminiz!

Mini minicik, pek sevimli.

Kiwi KSI 6450 portatif buharlı kırışık gidericinin saç kurutma makinesine benziyor olması sizi şaşırtmasın. Verdiği buhar öyle güçlü ki, karşısında hiçbir kırışıklığın dayanabildiğine şahit olmadık! 260 ml su kapasitesine sahip hazne, içinde su olduğu sürece kesintisiniz biçimde buhar vermeye devam eder ve damlatma yapmaz. Üstelik sadece 45 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir. Perdeleriniz dahil asılı bütün kumaşlardaki kırışıkları kolayca giderir. Buhar çıkış kısmında kullanılan paslanmaz çelik ve fırça başlık da performansını artırır. Kilitli düğme sayesinde buhar çıkışını otomatik ve sürekli hale getirebilirsiniz.

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Seyahat arkadaşınızı evde unutmayın.

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Sırada hem dikey hem de yatay olarak ütüleme yapabileceğiniz Rowenta DA1510 seyahat ütüsü var. Rowenta, ev tipi ütülerin kullandığı bütün teknolojileri DA1510 seyahat ütüsüne entegre etmeyi başarmış. Buharı homojen bir şekilde dağıtan ve 200 mikro deliği olan Microsteam 200 taban teknolojisi, narin giysilerden kalın kumaşlara kadar bütün tekstil ürünlerinde aynı sonuca ulaşmanızı sağlar. Ütünün sivri burnu sayesinde kıvrımlar, dikiş yerleri, yakalar gibi zor ulaşılan alanlar sorun olmaktan çıkar. Katlanabilir sap sistemiyle valinizde çok daha az yer kaplarken bir kilodan yaklaşmayan ağırlığıyla ekstra yük yaratmaz.

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Katlanabilir başlık sayesinde daha az yer kaplar.

Tefal Access Steam Pocket DT3030 buharlı düzleştirici, hızlının da hızlısı bir ürün. Sadece 15 saniyede ısınır, size de kahvenizi içmek için vakit kalır! En hassas kumaşlarda bile güvenle kullanabileceğiniz Tefal Buharlı Düzleştirici, özel katlanabilir kafa tasarımıyla sırt çantanıza bile sığar. Sadece kumaşlarınızın değil sizin de güvenliğinizi düşünen Tefal'in bu buharlı düzleştiricisi otomatik kapanma özelliği ile ihtiyacınız olmadığında kendisini kapatır. Seyahat çantası, fırçası ve ölçü kabı ile gelen Tefal Access Steam Pocket'ın dikkat çeken ve ömrünü uzatan bir diğer ayrıntısı da kireç önleme sisteminin olması.

Tefal Access Steam Pocket DT3030 Buharlı Düzleştirici'nin bütün özelliklerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Ele avuca sığmaz!

Seramik tabanlı Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü katlanabilir sapı sayesinde valizinizde yer kaplamaz. Ayrıca dikey ya da yatay, iki farklı pozisyonda ütüleme yapmanıza da yardımcı olur. Arzum AR690 Tripper mini ütü, çizilme karşıtı seramik tabanıyla hem daha uzun ömürlü hem de her türlü kumaşın üzerinde rahatlıkla hareket eder. Sıcaklık seviyesini ütülemek istediğiniz kumaşa göre ayarlayabilirsiniz. Böylece hassas kumaşlarda yanma ve pantolonlarınızda parlama sorunu yaşamazsınız. Şok buhar seçeneğiyle inatçı kırışıklıkları dakikalar içinde açabilirsiniz. Durun, daha söyleyeceklerimiz bitmedi, sürekli yurt dışına gidiyorsanız çift voltaj özelliği bulunan bu ütüyü farklı ülkelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Sizinle birlikte ülke ülke gezecek Arzum AR690 Tripper'ı incelemek veya satın almak için buraya tıklayın.

Şekilden şekle giriyor!

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Ariete 6246 Duetto Non-Stop'la dur durak bilmeden ütülüyoruz! Şaka yapıyoruz tabii, saatlerce ütü yapmayı kim sever ki? Bu ütünün başlığı 180 derece dönebiliyor; bir bakıyorsunuz dikey ütü olmuş, bir bakıyorsunuz evdekinin aynısı. Özellikle pantolonlarda ve ütü katı olan kıyafetlerde kat izi yapmasın diye de yanına kusursuz katlar oluşturabileceğiniz bir pantolon aparatı ilave edilmiş. Yani, "Neresinden basacağım ben bu ütüyü?" devri kapandı! Fırça şeklindeki tiftik başlığı ve buharın gücü de birleşince ortaya yeni gibi görünen kıyafetler çıkarabiliyorsunuz. Üstelik alt plaka da yanmaz ve tabii yapışmaz. İnatçı kırışıklıkların bu buhar gücüne karşı koyabileceklerini hiç sanmıyoruz!

Ariete 6246 Duetto Non-Stop bu sayfada sizi bekliyor.

Şıklığıyla ön planda.

Buharlı düzleştirici şık, siz de şıksınız, birlikte göz kamaştırabilirsiniz! Philips Steam & Go, bütün kumaşlardaki kırışıklıkları kusursuz bir şekilde açar. Ayrıca kalın kumaşlar için tasarlanan fırça aparatı işinizi kolaylaştırır, dikey ve yatay olarak iki şekilde kullanabilirsiniz. SmartFlow ısıtmalı plaka teknolojisi sayesinde de hiçbir giysinizde yanma sorunu yaşamazsınız. Bunlar cepte ama bizim bahsetmek istediğimiz başka bir konu daha var: Yüksek buhar gücüyle giysilerinizi havalandırabilir, üzerlerine sinmiş kokuları ve bakterileri uzaklaştırabilirsiniz. Daha az yıkanan ve daha az yıpranan giysileriniz olur. Bir ütüden başka ne isteriz ki?

Philips Steam & Go bir tık kadar uzağınızda.

Sizin için kablosuzunu da bulduk.

Ütü yaparken sizi en çok rahatsız eden konunun can sıkan kablolar olduğunu düşündük ve bir de kablosuz seyahat ütüsü tavsiye etmeye karar verdik. Russell Hobbs SupremeSteam Kablosuz Seyahat Ütüsü ile tanışın! Kablolu kısmı olan baz istasyonu ütünün şarj ünitesidir ve ütüyü şarj etmek için sadece 5 saniye beklersiniz. 8 dakika boyunca hiçbir hareket olmazsa cihaz kapanır. Açmak için ise yapmanız gereken ütüyü stanttan çıkarıp tekrar yerine koymak. Seramik tabanı sayesinde bütün kumaşlarda yüksek performans gösterir ve dahası kireç tutmadığı için kıyafetlerinizin üzerinde beyaz lekelerle karşılaşmazsınız.

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Şimdi bakteriler düşünsün.

Perde, halı, gömlek, pantolon ya da elinize ne geçerse Xiaomi Deerma DEM-HS200 taşınabilir buharlı ütüyle ütüleyebilir veya bakterilerden arındırabilirsiniz. Çocuklarınızın oyuncaklarını temizlemek için kimyasal kullanmadan buharın gücünden faydalanmak hoşunuza gitmez mi? Çift kanallı ısıtma tasarımıyla yüksek buhar çıkışı veren Xiaomi Deerma, klasik seyahat ütülerine oranla daha geniş yüzeye sahip. Güvenlik konusunda da hayli dikkat edilmiş. Isı, güvenlik sınırını aşarsa doğrudan koruma sistemi devreye girer veya su tankında su biterse yanmayı önlemek için otomatik olarak kapanır. Ütüyü saklama kutusu içinde kolayca kaldırabilir ve bavulunuzda zarar görmesini önleyerek taşıyabilirsiniz.

Xiaomi Deerma DEM-HS200'ü bu sayfadan satın almak çok kolay.

Dünyanın öbür ucuna bile gidebilirsiniz!

Sırada yine çift voltaj ayarı ile nereye giderseniz gidin, yanınızda götürebileceğiniz bir model var. Electrolux EDBT800, kompakt tasarımı ve katlanabilir kulp sistemi ile her çantaya rahatlıkla sığar. Paslanmaz çelik taban çizilmelere karşı oldukça dayanıklı ve kumaş üzerinde kolayca hareket eder. Böylece ütüleme sırasında yüksek efor harcamanızı da engeller. Buhar gerektirmeyen ütülemelerde ise kuru ütü fonksiyonunu seçebilirsiniz. Damlama önleyici mekanizması ile kıyafetlerinizde su lekesi oluşumunu engeller. Farklı kumaş türleri faklı sıcaklık derecelerinde ütülenir ve ayarlanabilir ısı seviyeleri sayesinde ütüden aldığınız verim artar. Kısaca bu minik seyahat ütüsü boyundan büyük işler yapar!

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Buharlı ya da buharsız, ihtiyacınız neyse ona uyuyor.

Seyahate çıkarken bulabildiğimiz en büyük valizi kullansak bile kısıtlı kullanım alanını en iyi şekilde değerlendirmemiz şart. Tek tuşa basarak katlayabileceğiniz ve sap tasarımı sayesinde varlığını bile hissetmeyeceğiniz Fakir Viaggio Seyahat Ütüsü, buharlı ve buharsız ütüleme seçeneklerine sahip. Üstelik farklı ülkelerde sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz için voltaj ayar sistemi de var. Tutma sapının üzerinden kolayca suyunu doldurabileceğiniz ütü, damlatma yapmaz ve defalarca aynı noktayı ütülemek zorunda kalmazsınız. Termostat ayarıyla kumaş türüne göre sıcaklık derecesini seçebilirsiniz. Seramik tabanı sayesinde oldukça dayanıklı ve 360 derece hareketli kablo çıkışıyla kullanımı kolay bu ütüyü sadece seyahatlerde değil, acil hazırlanmanız gereken anlarda evinizde de kullanabilirsiniz.

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