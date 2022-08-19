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Herkes bu durumdan şikayetçi! Mide kanseri belirtisi...

19.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır yemeklerden sonra midede yaşanan rahatsızlıklar hazımsızlığa yol açmaktadır. Toplumda sıklıkla yaşanan hazımsızlık sorunu göz ardı edilip maden suyu ile geçiştirilmeye çalışılsa da sürekli olarak yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir. Hazımsızlık probleminin altında yatan neden çok ciddi hastalıklar olabilir.

Herkes bu durumdan şikayetçi! Mide kanseri belirtisi...

Hazımsızlık karnın üst kısmında görülen şişlik ve ağrıdır. Oldukça rahatsız edici olabilen hazımsızlık şişlik ve ağrının yanı sıra mide bulantısı ve gaz çıkarma gibi sorunlara da yol açmaktadır. Genellikle yenilen yemeklerden kaynaklanan hazımsızlık sürekli olarak tekrarlanıyorsa doktora gitmek gerekir. Ciddi hastalıklar arasında bulunan mide kanserinin belirtileri arasında hazımsızlık da yer almaktadır. Toplumda görülme oranı diğer kanser türlerine göre daha az olan mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarmaktadır.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

Kilo kaybı,
Hazımsızlık,
Karın ağrısı,
Bulantı-kusma,
İştahsızlık,
Yutma güçlüğü,
Kanama
Erken doyma
Ülseri andıran ağrı

MİDE KANSERİNE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ

Yoğun şekilde tuzlanmış salamuralar
Bazı gıda koruyucuları
Fermente soya
Yüksek ısıda pişirilmiş etler
Küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları (aflatoksin)
Yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi.


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