Herkes bu durumdan şikayetçi! Mide kanseri belirtisi...

Hazımsızlık karnın üst kısmında görülen şişlik ve ağrıdır. Oldukça rahatsız edici olabilen hazımsızlık şişlik ve ağrının yanı sıra mide bulantısı ve gaz çıkarma gibi sorunlara da yol açmaktadır. Genellikle yenilen yemeklerden kaynaklanan hazımsızlık sürekli olarak tekrarlanıyorsa doktora gitmek gerekir. Ciddi hastalıklar arasında bulunan mide kanserinin belirtileri arasında hazımsızlık da yer almaktadır. Toplumda görülme oranı diğer kanser türlerine göre daha az olan mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarmaktadır.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

Kilo kaybı,

Hazımsızlık,

Karın ağrısı,

Bulantı-kusma,

İştahsızlık,

Yutma güçlüğü,

Kanama

Erken doyma

Ülseri andıran ağrı

MİDE KANSERİNE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ

Yoğun şekilde tuzlanmış salamuralar

Bazı gıda koruyucuları

Fermente soya

Yüksek ısıda pişirilmiş etler

Küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları (aflatoksin)

Yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi.



