Herkes bu durumdan şikayetçi! Mide kanseri belirtisi...

Hazımsızlık karnın üst kısmında görülen şişlik ve ağrıdır. Oldukça rahatsız edici olabilen hazımsızlık şişlik ve ağrının yanı sıra mide bulantısı ve gaz çıkarma gibi sorunlara da yol açmaktadır. Genellikle yenilen yemeklerden kaynaklanan hazımsızlık sürekli olarak tekrarlanıyorsa doktora gitmek gerekir. Ciddi hastalıklar arasında bulunan mide kanserinin belirtileri arasında hazımsızlık da yer almaktadır. Toplumda görülme oranı diğer kanser türlerine göre daha az olan mide kanserinde erken teşhis hayat kurtarmaktadır.
Kilo kaybı,
Hazımsızlık,
Karın ağrısı,
Bulantı-kusma,
İştahsızlık,
Yutma güçlüğü,
Kanama
Erken doyma
Ülseri andıran ağrı
Yoğun şekilde tuzlanmış salamuralar
Bazı gıda koruyucuları
Fermente soya
Yüksek ısıda pişirilmiş etler
Küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları (aflatoksin)
Yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi.
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