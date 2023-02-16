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  4. Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Aynı yerde bir bina sapasağlam dururken diğeri nasıl yıkıldı? Uzmanlar açıkladı

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Aynı yerde bir bina sapasağlam dururken diğeri nasıl yıkıldı? Uzmanlar açıkladı

16.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremdeki yıkım ve can kayıpları Türkiye'nin yüreğini yakarken bölgeden gelen fotoğraflardan sonra herkesin aklında benzer sorular belirdi. Vatandaşlar deprem yönetmeliğine uygun denilen binaların nasıl çöktüğünü, yapı denetimden geçen evlerin nasıl yerle bir olduğunu sorguluyor. Ayrıca aynı sitede bir bina sapasağlam ayakta kalırken diğer bir binanın nasıl enkaza döndüğü de merak ediliyor. İnşaat Mühendisleri Odası depremden sonra bölgeyi inceleyip bu konulara yanıt olacak bir rapor hazırladı.

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Aynı yerde bir bina sapasağlam dururken diğeri nasıl yıkıldı? Uzmanlar açıkladı

Tüm Türkiye, deprem felaketinde yıkılan binaların fotoğrafları ve can kayıplarındaki artışla her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki yaraların sarılması için herkes tek yürek olup elinden gelen desteği vermek için çabalarken bir yandan da vatandaşlar, bölgeden gelen karelerde yıkımların detaylarını merak ediyor. Özellikle hemen hemen herkesin sorduğu soruların başında deprem yönetmeliğine uygun olduğu söylenilen binaların nasıl çöktüğü, aynı bölgedeki bazı binaların sağlam şekilde ayakta kalırken bazılarının nasıl yıkıldığını araştırıyor. Son olarak uzmanların yaptığı değerlendirmeler ise bu sorulara cevap olabilecek nitelikte.

NEDEN BU KADAR BÜYÜK BİR AFETE DÖNÜŞTÜ?

NTV'de yer alan habere göre; İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye uzmanlarını gönderdi ve büyük yıkımın sebeplerini araştırdı. Raporda, iki büyük depremin aynı gün meydana gelmesinin dünya deprem tarihine geçtiği ifade edildi. Fakat depremin bu depremlerin büyük bir afete dönüşmesinde ilk başta yer alan sebepler arasında 'denetimsizlik' işaret edildi.

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"ÖZEL MÜHENDİSLİK HİZMETİ GEREKİYOR"

Raporda ilk olarak zayıf zemin koşulları ile inşaatta kullanılan malzemelere dikkat çekildi. Deprem bölgesindeki hasarın büyük olduğu bölgelerin, daha çok verimli tarım arazilerinin üzerinde yükselen yerleşim yerleri olduğu aktarıldı. Dolayısıyla bu yumuşak toprak alanlarda bulunan yüksek katlı (10-15 katlı) taşıyıcı sistemi esnek olan yapılar, ya ağır hasar aldı ya da tamamen yıkıldı. Söz konusu raporda "Zemine uygun yapı mümkün ama bunun için de özel mühendislik hizmeti gerekiyor" ifadeleri de kullanıldı.

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İnşaat Mühendisleri Odası, güçlendirilen veya yapı denetiminden geçen ancak yıkılan binalara dair tespit olarak da yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği şeklinde görüşünü paylaştı. Uzmanların konuyla alakalı çözüm adına önerisi ise gerekli denetim sistemine ek olarak hukuki eksiklerin giderilmesi ve bu süreçte tüm tarafların beraber çalışması.

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