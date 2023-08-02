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    4. Herkes göğüs büyütme estetiği yaptırdığını düşündü! Sosyal medya fenomeni Taylor Reynolds sırrını paylaştı: Arı poleni...

    Herkes göğüs büyütme estetiği yaptırdığını düşündü! Sosyal medya fenomeni Taylor Reynolds sırrını paylaştı: Arı poleni...

    02.08.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Taylor Reynolds son dönemde göğüs estetiği yaptırdığına dair haberlerle gündemde. Fenomen isim öncesi ve sonrası hallerini paylaşarak göğüslerinin büyüdüğünü kabul etti. Ancak Reynolds, büyüyen göğüslerinin sırrının arı poleni olduğunu itiraf etti.

    New York’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Taylor Reynolds son dönemde Instagram paylaşımlarında özellikle göğüslerine yönelik olarak yorumlar aldığını söyleyerek duruma açıklık getirmek istediğini ifade etti. Son birkaç aydır göğüslerinin hızla büyümeye başladığını itiraf eden fenomen isim sırrının ise her gün yediği arı poleni olduğunu söyledi.

    “BÜYÜK BİR FARK YARATTI”

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    TikTok’tan yaptığı paylaşımda arı poleni kullanımıyla birlikte göğüslerindeki farkı gördüğünü söyleyen fenomen isim, “Arı poleni kullanımımla birlikte göğüslerim çok hızlı büyüdü. Vücuduma herhangi bir kimyasal pompalamıyorum. Doğanın gücüne güveniyorum. Gerçekten benim için büyük bir fark yarattı” dedi.

    BİLİMSEL BİR DAYANAĞI YOK

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    Arı poleninin, vücutta östrojeni taklit eden bitki bazlı bileşikler olan fitoöstrojenler açısından zengin olduğu varsayılıyor. TikTok'ta tıbbi yanılgıları ortadan kaldırmasıyla tanınan Dr. Karan Raj'a göre bu, arı poleninin göğüslerinizi büyüteceği anlamına gelmiyor. Dr. Raj, “Arı poleninin göğüsleri büyüttüğüne dair bilimsel bir dayanak yok. Vücuttaki hormona en duyarlı dokulardan biri göğüsler. Bu da östrojen veya progesteron zirvesi gibi çeşitli etkiler nedeniyle adet döngüsü boyunca boyut olarak dalgalanabilecekleri anlamına geliyor” dedi.

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    sosyal medya fenomen göğüs estetiği

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