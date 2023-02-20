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  4. Herkes o binayla ilgili endişesini yazdı! 5.8'lik depremde beşik gibi sallanmıştı: Esenyurt'taki gökdelen sosyal medyadan yeniden gündem oldu

Herkes o binayla ilgili endişesini yazdı! 5.8'lik depremde beşik gibi sallanmıştı: Esenyurt'taki gökdelen sosyal medyadan yeniden gündem oldu

20.02.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme ilişkin açıklamaların peş peşe geldiği günlerde Esenyurt ilçesindeki bir bina da sosyal medyada yeniden gündem oldu. 38 katlı o gökdelenin 3 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde beşik gibi sallandığı görüntüler de çok konuşulmuştu.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler hemen herkesi binaların depreme dayanıklılığını sorgulamaya yöneltti. Ayrıca İstanbul'da olası bir depreme yönelik adımlar hızlandırıldı, 93 okulun tahliye edilmesi gibi kararla alındı. Daha önce İstanbul'da bir deprem sırasında sağa sola sallandığı anlarda çekilen görüntüleri çok konuşulan bina da yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

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HERKES O BİNAYLA İLGİLİ ENDİŞESİNİ YAZDI

Esenyurt Belediye binasının yakınındaki o bina sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Binanın depremde yıkılma olasılığından dem vuran kullanıcılar olası bir yıkımla ilgili kaygılarını dile getirdi.

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DAHA ÖNCE DE DEPREMDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, 38 katlı olduğu ve lüks dairelerin bulunduğu belirtilen bina 2020'de 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde adeta beşik gibi sallamıştı. O dönem inşaat halinde olan binanın sağa sola sallandığı anlar da benzer endişelere yol açmıştı.

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deprem Esenyurt bina gökdelen

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