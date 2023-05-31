Herkes o taraftarı konuşuyor! Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bitime 2 hafta kala ipi göğüsleten Sarı-Kırmızılılar 23. kez kupayı müzesine götürmeyi garantiledi.

TARAFTARLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray taraftarları sokakları sarı-kırmıya boyarken, şampiyonluk coşkusunu gece geç saatlere kadar doyasıya yaşadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI DA KUTLAMALARA KATILDI

Gecenin en ilginç anlarından biri de Fenerbahçe formalı bir taraftarın Galatasaraylılar ile birlikte şampiyonluk kutlaması oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçından çıktığı tahmin edilen bir taraftarın 'Şampiyon Galatasaray' bayrağı açtığı ve Galatasaraylı taraftarlarla birlikte dans ettiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

