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Herkes o taraftarı konuşuyor! Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

31.05.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup etmesinin ardından ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar 23. şampiyonluğu coşkuyla kutluyor. İstanbul'da da binlerce taraftar sokağa dökülürken, Fenerbahçe formalı bir taraftar, Galatasaraylılılar'ın şampiyonluk kutlamasına katılıp coşkuya ortak olması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Herkes o taraftarı konuşuyor! Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bitime 2 hafta kala ipi göğüsleten Sarı-Kırmızılılar 23. kez kupayı müzesine götürmeyi garantiledi.

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TARAFTARLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray taraftarları sokakları sarı-kırmıya boyarken, şampiyonluk coşkusunu gece geç saatlere kadar doyasıya yaşadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI DA KUTLAMALARA KATILDI

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Gecenin en ilginç anlarından biri de Fenerbahçe formalı bir taraftarın Galatasaraylılar ile birlikte şampiyonluk kutlaması oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçından çıktığı tahmin edilen bir taraftarın 'Şampiyon Galatasaray' bayrağı açtığı ve Galatasaraylı taraftarlarla birlikte dans ettiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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